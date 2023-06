Leylah Fernandez n’avait pas envie de niaiser sur le terrain

La Québécoise Leylah Fernandez a livré une performance sans faille au premier tour du tournoi de tennis de Bad Homburg, en Allemagne, lundi, en écrasant la joueuse locale Lena Papadakis en deux manches de 6-0 et 6-1.

À lire aussi: Wimbledon: un départ en force pour ce Québécois

Seulement 54 petites minutes ont suffi à l’athlète de l’unifolié pour vaincre la détentrice du 332e rang mondial.

Elle a réussi les six as du match et remporté 24 des 26 points disputés sur son premier service.

La 96e joueuse au monde a effectué cinq bris en six tentatives et a sauvé la seule balle de bris offerte à Papadakis.

La tâche de Fernandez en deuxième ronde sera nettement plus relevée, car elle se mesurera à la Moscovite Anna Blinkova, qui occupe le 39e échelon du circuit professionnel.

Par ailleurs, l’Ontarienne Bianca Andreescu – cinquième tête de série et 51e de la WTA – entamera la compétition plus tard en journée en croisant le fer avec la Britannique Sonay Kartal (264e).