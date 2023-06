Les Blue Jays doivent passer en deuxième vitesse

Les Blue Jays de Toronto entrent dans une phase cruciale de leur calendrier. À moins de deux semaines de la pause du match des étoiles, les hommes de John Schneider devront accumuler les victoires s’ils souhaitent participer aux séries éliminatoires.

Ayant le malheur d’évoluer dans la puissante section Est de la Ligue américaine, les Torontois ont un dossier de 43-36. Ils occupent actuellement le quatrième rang dans l'Est. Les Jays sont à un demi-match des Yankees de New York pour l’obtention de la dernière place chez les équipes repêchées.En date du 26 juin 2023, Toronto ne serait pas du grand bal d’après-saison s’il débutait à ce moment-ci.

Malgré cette saison en montagnes russes, le gérant John Schneider aime bien le groupe de joueurs qu'il a à sa disposition.

«Le groupe que nous avons en ce moment est très spécial. Ils comprennent qu’ils ne doivent pas essayer d’en faire trop, lorsque les choses ne vont pas très bien. J’espère que nous pourrons nous mettre sur la bonne voie pour le reste de la saison», a dit Schneider après la victoire de 12 à 1 des siens dimanche contre les Athletics d’Oakland, dont les paroles ont été reprises sur le réseau Sportsnet.

Les bêtes noires

Les équipes évoluant dans la même section que Toronto représentent sans aucun doute leurs bêtes noires cette saison. Les Jays ont seulement mis en banque sept gains en 24 occasions contre des adversaires de leur section jusqu’à présent dans la saison.

S’ils désirent grimper au classement, la formation canadienne devra gagner ces matchs d’importances.

«Nous avons beaucoup parlé avec les gars au cours de l'année. Nous en sommes au point où nous nous demandons ce que nous voulons être et ce que nous sommes en train de faire. C'est là-dessus que nous devons construire à partir de maintenant. Mais il y aura des hauts et des bas et il faut essayer d'éviter les insuccès comme ceux que nous avons connus au début du mois de mai», a rétorqué Schneider.

Un mois de juillet favorable ?

Le calendrier de l’équipe torontoise d’ici la fin du mois de juillet donnera l’occasion à celle-ci de mettre en banque les victoires.

Ils affronteront entre autres quatre adversaires de la Ligue nationale soit les Giants de San Francisco, les Diamondbacks de l’Arizona, les Padres de San Diego et les Dodgers de Los Angeles au cours du prochain mois. Les Jays ont connu beaucoup de succès lors des rencontres interligues en triomphant à 14 reprises en 20 occasions contre ces formations.

Les Blue Jays vont commencer leur prochaine semaine de travail mardi. Pour l’occasion, ils accueilleront de la rare visite au Rogers Center, soit les Giants de San Francisco pour une série de trois matchs. La dernière fois que les Giants ont posé les pieds dans la Ville Reine remonte à avril 2019.