Édouard Julien s’illustre, mais les Twins s’inclinent

Le Québécois Édouard Julien a offert une bonne performance à son équipe, mais les Twins du Minnesota ont été incapables de battre l’une des puissances des majeurs soit les Braves d’Atlanta qui l’ont emporté par la marque de 4 à 1 lundi soir, au Truist Park d’Atlanta.

Le Québécois qui agissait à titre de premier frappeur au rôle offensif a frappé deux coups sûrs en quatre présences au bâton au courant de la soirée.

Julien a donné le ton à la rencontre en claquant un simple en direction du champ centre. Il s’est par la suite rendu au deuxième but grâce à un but sur balle de Max Kepler.

L’athlète de 24 ans s’est une fois de plus rendu sur les sentiers en septième manche lorsqu’il cogné la balle en direction du champ gauche, ce qui lui a valu un deuxième simple dans le duel.

Joey Gallo a été le seul porte-couleur des Twins à avoir mis un point au tableau pour son équipe lors de l’affrontement. Le puissant cogneur a projeté la rapide du partant des Braves Spencer Strider à 441 pieds du marbre afin d'inscrire sa 12e bombe de la saison.

En parlant de Spencer Strider, il est devenu lundi soir le deuxième lanceur de la formation d’Atlanta depuis 1903 à enregistrer 140 retraits au bâton avant le mois de juillet. Strider domine les majeurs à ce chapitre avec un total de 146 depuis le début de la campagne.

Il a ainsi rejoint le légendaire lanceur des Braves John Smoltz qui avait mis en échec 145 frappeurs avant le mois de juillet 1996.

Smoltz avait mené les majeures pour les retraits aux bâtons avec 276 et il avait reçu le trophée Cy Young dans la Ligue nationale lors de cette saison.

Les voltigeurs des Braves Ronald Acuna fils et Marcell Ozuna ont chacun ajouté leur contribution pendant la rencontre en frappant chacun une longue balle.

Un duel défensif à l’avantage des Brewers

Les Brewers de Milwaukee se sont emparés de la tête de la section Centrale de la Ligue nationale grâce à une victoire de 2 à 1 contre les Mets de New York, lundi soir au Citi Field.

Le voltigeur de centre des Brewers Joey Wiemer a fait la différence dans le match avec une claque de deux points en sixième manche qui a donné l’avance à son équipe.

Le partant des représentants de Milwaukee Colin Rea s’est distingué pendant l’affrontement. Il a accordé seulement trois coups sûrs aux frappeurs adverses en plus d’avoir obtenu trois retraits à la plaque en six manches et un tiers d’activité.