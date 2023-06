Les Blue Jays veulent finir la semaine en beauté

Les Blue Jays tenteront de finir la semaine en force cet après-midi au Rogers Centre de Toronto, alors qu’ils concluront leur série de trois matchs contre les Athletics d’Oakland.

Cet affrontement sera présenté à TVA Sports à compter de 13h30.

Pour l’occasion, Yusei Kikuchi (6-2) sera le lanceur partant des Jays. À son dernier départ, mardi, il avait mené son équipe vers un gain de 2-0 contre les Marlins à Miami grâce à sa solide performance au monticule. En six manches de travail, il avait accordé seulement deux coups sûrs, en plus de retirer six frappeurs sur des prises.

Dans le camp des A’s, ils miseront sur Luis Medina (1-6), qui n’a remporté qu’une seule décision depuis le début de la saison.

Samedi, les Jays ont offert une meilleure prestation que la veille à leurs partisans avec une victoire de 7-3. Vendredi, ils avaient perdu de justesse 5-4 à leur premier match de l’année contre les Athletics, la pire équipe du baseball majeur avec sa médiocre fiche de 20-59.

Les Jays, eux, montrent un dossier de 42-36, ce qui leur confère le quatrième rang dans la section Est de la Ligue américaine, à un demi-match des Yankees de New York (42-35).