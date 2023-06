Happy Gilmore reçoit les encouragements... d’Adam Sandler

Un jeune garçon de l’Indiana nommé Landon Gilmore fait tranquillement son chemin dans le monde du golf. Il n’y aurait rien de particulier à cette histoire s’il ne se faisait pas surnommer «Happy» en hommage à une comédie bien connue des années 1990.

«Happy» Gilmore, donc, a 17 ans et il vient de s’engager auprès de l’Université Ball State, où il jouera au golf en plus de poursuivre ses études. C’est donc dire qu’en plus de porter un nom qui attire l’attention, il n’est pas mauvais sur les verts.

L’aspirant golfeur n’a pas hésité à annoncer sur la nouvelle sur Twitter, vendredi dernier. Et à sa grande surprise, le comédien qui jouait Happy Gilmore, Adam Sandler, a profité de l’occasion pour lui souhaiter chance.

«Allez Happy, je me range derrière toi», lui a écrit le célèbre comédien, ce à quoi le jeune Gilmore a répondu «ma vie est complète».

Go get em Happy. Pulling for you. https://t.co/4o4LOoAWDN — Adam Sandler (@AdamSandler) June 23, 2023

Ce «retweet» de Sandler a bien évidemment attiré l’attention sur l’adolescent. Un compte Twitter personnifiant l’ennemi de Gilmore dans le film, Shooter McGavin, n’a pas raté l’occasion de se mettre de la partie en l’invitant à participer à des concours de «drive», comme dans le long-métrage, avant de suggérer aux restaurants Subway de le commanditer, encore une fois comme dans le film.

«Les derniers jours ont été les plus fous de toute ma vie, a écrit le jeune Gilmore sur Twitter, dimanche. Je ne peux remercier tout le monde un par un, alors voici mes remerciements. Merci pour les bons souhaits. Maintenant je dois aller m’habiller pour une fête, Shooter McGavin m’attend au neuvième (une autre référence au film)!»

«Happy» dès le plus jeune âge

Gilmore joue au golf depuis l’enfance et c’est à neuf ans qu’il a commencé à se faire appeler «Happy», étant un grand «fan» du film dont il affirme connaître toutes les répliques par cœur. Il en joue, d’ailleurs, puisque dans le descriptif de son compte Twitter, il assure être capable de reproduire le célèbre élan du personnage du film.

Gilmore ne regrette certainement pas de s’y être associé.

«Pas du tout», a-t-il affirmé dans un article du golfchannel.com.

«Il serait difficile pour moi d’aller dire que ça ne m’inspire pas, a-t-il ajouté. Et ça m'a définitivement aidé en matière de publicité.»

Le jeune golfeur était aux anges, vendredi, après les salutations d’Adam Sandler.

«Quand j’ai vu qu’Adam Sandler m’avait retweeté, mon petit cœur n’a fait qu’un tour, a-t-il admis. Pendant une minute, j’étais sans mot et je ne savais plus me gérer!»