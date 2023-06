Un coéquipier d’Elly De La Cruz le compare à un grand du baseball

La jeune sensation des Reds de Cincinnati Elly De La Cruz est en train de s’établir comme une grande vedette à travers le baseball majeur.

Son coéquipier Joey Votto est tellement impressionné par les performances du Dominicain qu’il le compare à nul autre que le légendaire joueur des Yankees de New York Mickey Mantle.

«Est-ce qu'il y a un meilleur joueur qui est un frappeur ambidex et qu'il a autant de vitesse et de puissance ? Le seul qui me vient à l'esprit est Mickey Mantle. C'est injuste de comparer Elly à l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Elly a beaucoup de temps pour divertir les partisans», a déclaré Votto au site MLB.Com vendredi soir.

De La Cruz ne cesse d’épater la planète baseball depuis qu’il a fait ses débuts dans la grande ligue, le 6 juin 2023.

L’athlète de 21 ans a réussi un carrousel lors du match de vendredi soir qui s’est terminé par une victoire de 11 à 10 de son équipe contre les Braves d’Atlanta. Il est devenu le plus jeune joueur depuis César Cedeno en 1972 à accomplir cet exploit. De plus, il a été le premier joueur de l’organisation de Cincinnati à inscrire un carrousel depuis Eric Davis en 1989.

«Honnêtement, je ne peux pas vraiment mettre de mots sur ce que je ressens en ce moment, a déclaré De La Cruz, par l'intermédiaire de son traducteur Jorge Merlos, dont les paroles ont été reprises sur MLB.com [...­]. D’être le deuxième joueur à le faire [le carrousel] après lui [Eric Davis] et porter le même numéro, c'est tout simplement incroyable et c'est un honneur», a-t-il renchéri.

Le joueur d’arrêt-court et de troisième but est également devenu le premier joueur depuis 1903 à inscrire 20 coups sûrs, cinq buts volés et trois circuits à ses 15 premiers matchs en carrière.

Tout baigne dans l’huile actuellement pour les Reds. Ils viennent de remporter leurs 12 derniers matchs et ils sont au premier rang dans la division centrale de la Ligue nationale.