Tour de force de Nick Cassidy à Portland

Parti de la 10e place, le Néo-zélandais Nick Cassidy a navigué une épreuve compliquée pour signer une impressionnante victoire au E-Prix de Portland, samedi, en championnat du monde de Formule E.

Il s’agit d’une troisième victoire en 2023 pour le coureur de l’écurie Envision, à la 12e épreuve d’une saison qui en compte 16.

Cassidy a su résister aux assauts du Britannique Jake Dennis (Avalanche Andretti) dans le dernier tour, notamment, afin de confirmer sa victoire. Le Portugais Antonio Félix da Costa (Porsche) a complété le podium.

L’épreuve a été marqué par une longue neutralisation sous drapeau jaune après que le Suisse Nico Muller (ABT Cupra) au 11e tour eut percuté le mur de plein fouet. Le pilote n’a toutefois pas été blessé dans l’accident.

Dennis occupe la tête du classement général au terme de cette épreuve avec 154 points, un seul de plus que Cassidy.

La Formule E fera son prochain arrêt à Rome, où deux courses auront lieu les 15 et 16 juillet.