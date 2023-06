Les Blue Jays ont raison des Athletics

Après avoir été mis en échec la veille par la pire équipe du baseball majeur, les Blue Jays de Toronto ont offert une meilleure performance à leurs partisans samedi après-midi en y allant d’un triomphe de 7 à 3 face aux Athletics d’Oakland.

Les locaux ont vite fait savoir aux A’s qu’ils n'allaient pas venir jouer les trouble-fêtes pour un deuxième match d'affilée. Brandon Belt et Matt Chapman ont inscrit les Jays au pointage en lever de rideau.

- À lire aussi : Un coéquipier d’Elly De La Cruz le compare à un grand du baseball

- À lire aussi : MLB : Une ambiance des plus festives au Stade olympique de Londres

Le receveur des Jays Danny Jansen, qui connaît sa part de succès en offensive cette saison, s’est également illustré pendant le duel. Jansen a projeté le tir du lanceur de l'équipe californienne Hogan Harris à 378 pieds du marbre permettant également à Daulton Varsho de venir marquer. Il s’agissait de la dixième longue balle cette saison pour le joueur de 28 ans.

Vladimir Guerrero fils qui a connu un excellent match la veille en inscrivant deux coups sûrs, dont un circuit de trois points, en a remis samedi après-midi. Le joueur de premier but a étiré les bras pour la deuxième fois en autant de jours en y allant d'une bombe de deux points en septième manche.

Le partant des Torontois José Berríos a connu une bonne après-midi au boulot. Le droitier a retiré huit frappeurs sur trois prises en six manches complètes de travail. Il a cependant effectué un faux pas lorsqu’il a accordé un circuit au voltigeur de gauche d’Oakland Seth Brown en deuxième manche.

Les hommes de John Schneider ont maintenant un dossier de 42-36 et ils sont à un match et demi des Yankees de New York et du troisième rang de la section Est.

Les deux formations vont compléter cette série de trois matchs dimanche après-midi à compter de 13 h 37.

Les Cubs s’amusent à Londres

Au Stade olympique de Londres, le voltigeur de gauche des Cubs de Chicago Ian Happ s’est mis en évidence dans le match en y allant d’une performance de deux circuits dans une éclatante victoire de son équipe de 9 à 1 face aux Cardinals de St-Louis, samedi en matinée.

Le baseball majeur effectue un retour dans la capitale du Royaume-Uni ce week-end après avoir accueilli une série de deux matchs entre les Red Sox de Boston et les Yankees de New York en 2019.

Dansby Swanson a également fait voyager la balle pendant la partie. Le joueur d’arrêt-court a mis en banque sa septième longue balle de la saison.

Les deux rivaux de la section centrale de la Ligue nationale vont reprendre les hostilités dimanche à compter 10 h 10 heure locale.

La belle séquence des Reds prend fin

À Cincinnati, les Braves d’Atlanta ont mis fin à la séquence de 12 victoires consécutives des Reds en dépit d’un triomphe de 7 à 6 au Great American Ball Park.

Elly De La Cruz qui avait réussi un carrousel la veille, a une fois de plus connu un bon match. Il s’est rendu sur les sentiers à deux reprises grâce à un coup sûr ainsi qu’un but sur balle.