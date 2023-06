Une gardienne américaine se joint à la Force

La Force de Montréal a annoncé vendredi l’acquisition de la joueuse autonome Lauren Bench.

La gardienne américaine de 25 ans a passé la dernière saison dans la SDHL, en Suède, avec MoDo. En 26 matchs, elle a signé 14 victoires et affiché un pourcentage d'arrêts de 91,9% et une moyenne de buts alloués de 2,29. Bench a auparavant joué avec l'Université d'État de Bemidji et l'Université du Minnesota.

«Lauren Bench est exactement ce que nous recherchions, a commenté le président de l’équipe, Kevin Raphaël. Elle est prête à travailler dur et comprend son rôle dans l'équipe. Nous sommes très heureux de l'avoir ici. Elle pourrait être l'un des vols de la période des joueuses autonomes dans la Premier Hockey Federation (PHF).»

Par ailleurs, la Force a confirmé le retour de Peter Smith en tant qu'entraîneur-chef et de son adjointe Katia Clement-Heydra.

Olivier Gervais se joint quant à lui à l'équipe à titre d'entraîneur des gardiens.

«L’équipe sera très compétitive»

Selon Smith, la Force sera «très compétitive» la saison prochaine.

«J'ai vraiment hâte à cette deuxième saison de la Force. Avec un super groupe de vétéranes et de nouvelles joueuses, l'équipe sera très compétitive. La PHF est une ligue de hockey formidable et continue de croître chaque saison, tout comme la Force.»

«C'était une priorité pour nous de maintenir la stabilité au poste d'entraîneur-chef, a indiqué Raphaël. Peter et moi partageons la même vision et je suis heureux de le revoir derrière le banc. J'ai hâte de voir ce que lui et son équipe peuvent faire avec une intersaison complète pour travailler. Il a été un gagnant toute sa vie. Nous construisons une équipe solide pour lui ajouter un trophée.»

Le président de la Force se réjouit aussi du retour de Clement-Heydra.

«L'expérience de Katia Clement-Heydra en tant que joueuse et son expérience derrière le banc font d'elle un élément précieux dans notre croissance. J'aime son intensité et son dévouement. Je suis heureux de la retrouver pour la saison prochaine.»

Soulignons que TVA Sports est le diffuseur officiel de la PHF.