Peter Laviolette a choisi ses adjoints

Le directeur général des Rangers de New York, Chris Drury, a annoncé vendredi matin la nomination de Phil Housley à titre d’entraîneur associé et de Michael Peca et Dan Muse dans le rôle d’adjoints.

Ils épauleront Peter Laviolette, embauché comme entraîneur-chef le 13 juin.

Housley a déjà travaillé aux côtés de Laviolette de 2013 à 2017 avec les Predators. À sa dernière année à Nashville, il a aidé l’équipe à accéder à la finale de la Coupe Stanley pour la toute première fois de son histoire.

Il a ensuite été promu à la barre des Sabres de Buffalo, poste qu’il a occupé jusqu’en 2019. Il a aussi agi comme adjoint avec les Coyotes de l’Arizona de 2019 à 2022.

Plus récemment, Housley a guidé les États-Unis vers la conquête de la médaille d’or au dernier Championnat mondial junior.

Le défenseur américain a auparavant connu une glorieuse carrière dans la LNH, récoltant 1232 points en 1495 matchs, répartis en 21 saisons. Il a été élu au Temple de la renommée en 2015.

Muse a lui aussi été l’adjoint de Laviolette à Nashville de 2017 à 2020.

Depuis trois ans, il était l’entraîneur-chef du programme national américain de développement.

Quant à Peca, il s’agit d’un premier emploi dans la LNH. Il a passé les deux dernières saisons dans la Ligue américaine en tant qu’adjoint avec les Americans de Rochester, le club-école des Sabres.

Le Torontois, que plusieurs considèrent comme l’un des meilleurs attaquants défensifs du début des années 2000, a remporté deux fois le trophée Selke.

En 2022-2023, le personnel d’entraîneurs des Rangers était composé de Gerard Gallant, Mike Kelly et Gord Murphy.