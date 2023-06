Paris sportifs : les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 24 juin qui valent le détour.

Football : Roughriders de la Saskatchewan c. Stampeders de Calgary

Crédit photo : Photo courtoisie Ligue canadienne de football/David Chidley

Les Stampeders de Calgary ont bien rebondi la semaine dernière avec une victoire de 26-15 contre le Rouge et Noir d’Ottawa après leur revers de 25-15 contre les Lions de la Colombie-Britannique. Calgary a connu beaucoup de succès en attaque lors de leur dernière rencontre en amassant 442 verges au total.

Les Stampeders ont un dossier de 1-1 tout comme leur adversaire les Roughriders de la Saskatchewan. Cependant, les Roughriders ont subi une correction de la part des Blue Bombers de Winnipeg vendredi dernier qui se sont imposés avec une convaincante victoire de 45 à 27. Malgré une bonne performance de leur quart-arrière, Trevor Harris, avec 405 verges par la voie des airs, l’ancien pivot des Alouettes risque d’avoir un peu plus de difficulté à répéter cet exploit. Les receveurs Kian Schaffer-Baker, Derel Walker et Brayden Lenius sont tous blessés et ils sont des cibles de choix pour Harris.

Prédiction : Victoire des Stampeders de Calgary avec un écart de moins de 3,5 points - 1,95

Soccer : DC United c. FC Cincinnati

Crédit photo : AFP

Le FC Cincinnati est actuellement l’une des équipes de l’heure dans la MLS. Ils n’ont pas subi la défaite à leurs dix dernières parties en MLS. La formation de l’Ohio est en tête de l’Association de l'Est avec un dossier de 13-1-4. Cincinnati a facilement disposé du Toronto FC lors de leur match avec une victoire de 3 à 0. Pour ce qui est du DC United, ils connaissent une saison plutôt décevante. L’équipe de la capitale américaine traîne au neuvième rang dans l’est avec une fiche de 6-8-5. Elle s’est inclinée lors de ses deux derniers rendez-vous. Les deux équipes ont croisé le fer plus tôt cette saison et Cincinnati l’avait remporté par la marque de 2 à 1.

Prédiction : Victoire du Cincinnati FC -3,15

Tennis :Roberto Bautista Agut c. Andrey Rublev

Crédit photo : AFP

L’Espagnol Roberto Bautista-Agut (23e joueur au monde) connaît actuellement les meilleurs moments de sa saison. C’est la première fois qu'il atteint les demi-finales d’un tournoi de l’ATP cette saison. Afin d’atteindre les demi-finales, il a surpris la planète tennis en l’emportant en deux manches de 7-5 et 7-6 contre la troisième raquette mondiale, Daniil Medvedev. Cependant, il affronte un adversaire très coriace en Andrey Rublev (septième joueur au monde) qui a beaucoup de succès par les temps qui courent. Les deux hommes se sont affrontés à huit reprises en carrière et ils ont chacun remporté quatre affrontements.

Prédiction : Victoire de Roberto Bautista Agut - 2,11