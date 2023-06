Le retour de CM Punk à AEW Collision

Cette semaine dans le balado «Les Anti-Pods de la lutte», Kevin Raphaël et Pat Laprade passent en revue la première de la toute nouvelle émission d’AEW, Collision, avec bien sûr, le retour de CM Punk.

De plus, les deux animateurs font leurs prédictions pour les matchs annoncés de Forbidden Door, partagent leur appréciation pour l’histoire du Bloodline et Pat fait une récapitulation du plus gros week-end de lutte que la scène locale a connu en 20 ans.

Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici: