Adam Fantilli: aussi imperturbable que talentueux

BUFFALO | Jamais, en se retrouvant face à Adam Fantilli, on serait porté à croire qu’il n’a que 18 ans.

Bon, ses six pieds deux pouces et 195 livres ne nuisent certainement pas. Mais ce qu’il dégage va bien au-delà de ses mensurations. C’est ce qui m’a sauté aux yeux lors de notre rencontre au récent Combine de la LNH.

Plein d’assurance et ne lâchant jamais mon regard, celui que plusieurs considèrent comme étant le deuxième plus bel espoir du prochain encan a répondu du tac au tac à toutes les questions que je lui ai balancées, sans exception. Et elles étaient loin d’être toutes faciles et agréables.

Comment évalue-t-il son rendement au Championnat du monde senior? Certains pensent que son hockey IQ l’empêchera d’exceller au centre dans la LNH. Qu’en pense-t-il? Croit-t-il encore pouvoir entendre son nom au tout premier rang du prochain encan?

