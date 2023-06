Paris sportifs : les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 23 juin qui valent le détour.

Football : Alouettes de Montréal c. Tiger-Cats de Hamilton

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

Les Alouettes tenteront de demeurer invaincus en visitant les Tiger-Cats au Tim Hortons Field. La victoire de 19 à 12 à Montréal contre le Rouge et Noir d’Ottawa n’était pas la plus convaincante, mais c’est le résultat qui compte. Après une semaine de congé, les hommes de Jason Maas seront prêts à affronter une équipe qui a trouvé la défaite à ses deux rencontres. Il faut dire que les deux premiers adversaires des «Ti-Cats», les Blue Bombers de Winnipeg et les Argonauts de Toronto, étaient de gros clients. Hamilton sera en plus privé de son quart-arrière numéro 1 Bo Levi Mitchell. C’est Matthew Shiltz, un ancien des Moineaux, qui obtiendra le départ pour ce match d’ouverture à domicile.

Prédiction : Victoire des Alouettes de Montréal – 2,20

Baseball : Blue Jays de Toronto c. Athletics d’Oakland

Crédit photo : Getty Images via AFP

Encore une fois cette saison, les Athletics (19-58) montrent un rendement pitoyable. Ils sont la seule équipe des ligues majeures de baseball à ne pas avoir gagné 20 parties cette année et ils ont été balayés dans deux séries consécutives. Au Rogers Centre de Toronto, il ne faut pas s’attendre à mieux de ce club qui semble de plus en plus destiné à déménager à Las Vegas. Les Blue Jays (41-35) tentent toujours de battre des ailes dans la coriace section Est de l’Américaine. Avec une victoire, ils pourraient continuer de s’approcher, voire dépasser les Yankees de New York au troisième échelon. Les victoires contre les A’s ne sont pas à échapper.

Prédiction : Victoire des Blue Jays de Toronto – 1,33

Tennis : Maria Sakkari c. Marketa Vondrousova

Crédit photo : AFP

Tombeuse de Bianca Andreescu au premier tour à Berlin, Vondrousova s’amène en quart de finale avec beaucoup de confiance. La 53e joueuse mondiale a même battu Sakkari plus tôt cette année, à Rome, en deux manches de 7-5 et 6-3. Sauf que la Grecque connait d’excellents moments à ce tournoi disputé sur pelouse. Elle n’a fait qu’une bouchée d’Alizé Cornet – vengeant au passage sa défaite de la semaine précédente face à la Française – et d’Aliaksandra Sasnovich. La sixième tête de série sera difficile à arrêter.

Prédiction : Victoire de Maria Sakkari – 2,09