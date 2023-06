Matthew Bergeron a une vision pour le Québec dans la NFL

Matthew Bergeron a un rêve un peu fou : une NFL dans laquelle les joueurs québécois ne forment pas une faible minorité, mais un important contingent à travers les 32 équipes du circuit comme c’est le cas dans la Ligue nationale de hockey.

Pour Bergeron, il serait spécial de faire partie de la formation des Falcons d’Atlanta lorsqu’ils affronteront les Commanders de Washington le 15 octobre prochain. De l’autre côté du terrain, il pourrait apercevoir son compatriote Benjamin St-Juste.

«Ça nous montre à quel point le football au Québec est en santé et va continuer de grandir, a mentionné le grand gaillard de 6 pieds 5 et 322 livres en entrevue à Québec Matin sur les ondes de TVA, jeudi. Cette année, on a battu le record pour le plus grand nombre de Canadiens repêchés. Je pense que l’an prochain, on va le battre encore parce que beaucoup de Québécois vont se présenter au repêchage.

«J’ai vraiment hâte de voir plus de Québécois dans la NFL pour que ça devienne la norme au même titre que les Québécois dans la LNH.»

Même s’il a été repêché 38e au total par les Falcons, le poste de Bergeron dans la NFL est loin d’être acquis en vue de la prochaine saison. Le Québécois a toutefois passé le premier test.

«Tout s’est bien passé au minicamp des recrues, a-t-il mentionné. Je suis passé de bloqueur à gauche à garde à gauche. Je m’ajuste à une nouvelle position et j’ai fait une bonne impression.»

C’est au mois d’août lorsque les vrais camps d’entraînement se mettront en branle dans la NFL que tout va se jouer.

«C’est lors des matchs préparatoires d’habitude que les recrues se démarquent et se taillent une place. Je ne me mets pas de stress, mais j’aimerais vraiment avoir un départ le 10 septembre au premier match de la saison régulière.»

Voyez l’entretien complet avec Matthew Bergeron dans la vidéo ci-dessus.