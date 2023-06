LNH : ces joueurs pourraient être disponibles sur les bonnes tablettes à Calgary

Les équipes de la Ligue nationale de hockey souhaitant améliorer leur effectif devraient garder un œil ouvert sur Calgary, où Noah Hanifin et Mikael Backlund auraient fait savoir aux Flames qu’ils ne veulent pas signer une prolongation de contrat.

Selon ce qu’a indiqué jeudi l’expert hockey du site Daily Faceoff, Frank Seravalli, Hanifin risque ainsi de tester le marché des joueurs autonomes sans compensation à l’été 2024. La saison prochaine, il touchera 4,95 millions $ à sa dernière année d’un pacte de six ans et de 29,7 millions $ conclu avec l’organisation concernée en 2018. Même si cela ne signifie pas non plus une transaction à venir d’ici la prochaine date limite des échanges, il ne faut pas croire qu’il restera à long terme chez les Flames.

La situation de Backlund est similaire, lui qui gagnera 5,35 millions $ en 2023-2024 avant d’être admissible à l’autonomie complète. La même source a ajouté que le dossier pourrait cependant changer, d’autant plus que le vétéran de 34 ans a passé toute sa carrière d’une quinzaine d’années dans le sud albertain.

Hanifin, 26 ans, a récolté sept buts et 31 mentions d’aide pour 38 points en 81 rencontres lors du plus récent calendrier régulier. Pour sa part, Backlund a inscrit 56 points, dont 19 filets, en 82 sorties.

Les dernières semaines ont été bien remplies à Calgary, avec la promotion de Craig Conroy à titre de directeur général et celle de Ryan Huska, nouvel entraîneur-chef.