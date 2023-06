La surprenante question de Dalibor Dvorsky au sujet du CH

Au cours des dernières années, l’espoir slovaque Dalibor Dvorsky a plus souvent qu’autrement démontré qu’il possédait les atouts offensifs pour faire très mal à ses rivaux.

Ses performances sous le maillot de son équipe nationale, peu importe le tournoi où il s’est exécuté, ont majoritairement été excellentes. En bleu, blanc et rouge (tiens, tiens...!), le jeune homme a présenté au monde entier un CV des plus intéressants : un tir des poignets déjà de calibre LNH, des mains très rapides et agiles et un jeu sur 200 pieds extrêmement mature.

Jusqu’en septembre dernier, Dvorsky était régulièrement cité parmi les candidats potentiels au top 5 de l’encan 2023.

Mais depuis, son étoile a quelque peu pali. En date d’aujourd’hui, on le considère davantage comme une sélection se situant entre les rangs 7 et 12. Que s’est-il passé?

En fait, pas grand-chose! Le joueur de centre de 6 pieds 1 pouce et 201 livres a simplement disputé sa première saison chez les professionnels, où sa récolte de points, logiquement, a chuté par rapport à celle affichée contre des garçons de son âge.

Chez l’AIK de Stockholm, en deuxième division suédoise, Dvorsky a récolté 14 points en 38 matchs. Loin d’être dramatique, mais assez pour semer le doute dans la tête de quelques observateurs, qui se sont alors mis à lui attribuer un style davantage défensif et à questionner la qualité de son coup de patin.

Lors de notre entretien au Combine, le patineur a toutefois voulu remettre les pendules à l’heure concernant ses véritables aptitudes et le rôle qu’il souhaite avoir dans la LNH.

«Je serai toujours un joueur offensif. Oui, je joue bien sur 200 pieds, mais l’attaque a toujours été ma principale marque de commerce. Je me vois comme un centre qui appartiendra au top 6 d’une équipe de la LNH. J’ai tous les éléments en moi pour que ça fonctionne. J’aurais voulu produire davantage cette année, mais je sais qu’il y a plusieurs matchs où j’ai très bien paru sans parvenir à marquer. Je vais m’assurer de mettre plus de points au tableau l’an prochain, mais en général, je suis très heureux de ma saison.»

En fin d’entretien, Dvorsky a aussi confié avoir eu certaines discussions avec son ami Filip Mesar au sujet du CH, qui parlera cinquième le 28 juin prochain. Voyez le tout en vidéo principale.

Puis, juste avant de quitter la salle d'entrevue, il m’a lancé une question que je n’avais jamais reçue de la part d’un espoir et... que je n'avais pas vu venir du tout:

«Et toi, penses-tu que les partisans des Canadiens seraient heureux, si j’étais le choix de l’équipe?»

Ma première réflexion a été de me dire qu’il était beau de voir un jeune garçon démontrer qu’il se souciait de l’opinion des gens. Mettre en lumière sa véritable personnalité, voire sa vulnérabilité en entrevue est quelque chose de très rare, surtout dans le monde du sport. Et je respecte cela énormément!

Je vais toutefois garder la suite de ma discussion avec Dvorsky en privé... ou peut-être vous en reparler dans quelques années!