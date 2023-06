Grand succès à prévoir pour Eye of the Tiger?

La conférence de presse en prévision du gala de boxe mettant en vedette Artur Beterbiev et Callum Smith le 19 août au Centre Vidéotron s’est tenue dans le plus grand des respects, jeudi après-midi les deux hommes croyant qu’ils livreront un combat relevé.

Le président d’Eye of the Tiger Management, Camille Estephan, a d’ailleurs de bonnes raisons d’afficher son enthousiasme, car tout près de 5000 billets ont été vendus. Le succès de l’événement est pratiquement garanti. Reste maintenant à voir si Beterbiev saura satisfaire le public local.

«Nous sommes excités de livrer le combat à Québec; Artur en a fait plusieurs au début de sa carrière et il aimait cela. [...] Il est en bonne condition et le camp au sommet d’une montagne s’est bien passé. On a récemment commencé la préparation à Montréal afin qu’Artur puisse donner aux partisans ce qu’ils veulent, c’est-à-dire une victoire le 19 août», a déclaré son entraîneur Marc Ramsay.

Par ailleurs, le champion mondial des mi-lourds de l’IBF, du WBC et de la WBO semble au fait que le weekend de la Fête nationale approche. Il a d’ailleurs tenté, avec un succès relatif, un certain rapprochement avec les francophones. «Je suis fier d’être Québécois», a-t-il affirmé dans la langue de Molière avant de revenir à l’anglais.

-Pour sa part, Smith et son clan se sont dit heureux de se retrouver dans la Vieille Capitale, précisant que le duel sera évidemment déterminant pour la carrière du Britannique de 33 ans.