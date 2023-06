Chandails de la fierté : ce serait terminé dans la LNH

La Ligue nationale de hockey (LNH) aurait pour plan d’interdire aux équipes du circuit le port des chandails spéciaux à l’échauffement, comme celui aux couleurs de l’arc-en-ciel en appui à la cause LGBTQ+, dès la saison prochaine.

Le commissaire Gary Bettman en a fait l’annonce au micro du réseau Sportsnet en présentant les conclusions de la réunion des gouverneurs de la ligue, jeudi. Selon les dirigeants, les jerseys ont constitué une distraction l’an dernier.

«J’ai suggéré aux clubs qu’il serait approprié de ne pas changer leurs maillots pendant les échauffements, puisque c’est en train de devenir une distraction, a-t-il précisé. Tous nos clubs, d’une façon ou d’une autre, organisent des célébrations en l’honneur de groupes ou causes variés, et nous aimerions qu’ils continuent de conserver l’attention qu’ils méritent, sans causer de distraction.»

En 2022-2023, c’est surtout le maillot de la fierté qui a mené à des débats. En raison de leurs croyances religieuses ou de leurs opinions, plusieurs athlètes ont choisi de ne pas enfiler la pièce d’équipement rendant hommage à la communauté LGBTQ+.

«Les efforts de ces causes ont été relégués au second rang par la distraction de savoir quelle équipe ou quel joueur [portera le chandail]. De cette façon, nous gardons l’accent sur le jeu et pendant les soirées spéciales, sur les causes», a souligné Bettman.

Les matchs thématiques, qu’ils soient en l’honneur des Premières Nations, des forces militaires ou de la lutte contre le cancer, ne disparaitront pas et les chandails spéciaux continueront d’être produits et vendus par la LNH. Les joueurs pourraient également continuer de les porter, mais pas à l’échauffement.