Trois options pour Kent Hughes et ses 9 M$

Pour la première fois depuis une éternité, le Canadien a passablement de lousse à l’approche du marché des joueurs autonomes, le premier juillet. Selon le site spécialisé CapFriendly, avec Carey Price sur la liste des blessés à long terme, le club amorcera la saison avec un coussin de 9,24M$ sous le plafond salarial.

Un véritable luxe!

Mais Kent Hughes, qui entreprend une délicate reconstruction, voudra sans doute en préserver une bonne portion, ce qui pourrait lui servir de levier intéressant si l’un de ses homologues se retrouve coincé dans son budget pour respecter le maximum de 83,5M$.

Crédit photo : AFP

Les Flames, les Bruins, les Oilers, le Wild et les Kings seront pris à la gorge et chercheront assurément à se débarrasser de contrats encombrants. Le directeur général du Canadien pourrait très bien se porter volontaire pour les soulager de cette épine, à condition de mettre également la main sur des choix au repêchage ou sur un jeune espoir.

D’ailleurs, c’est dans des circonstances semblables que le Canadien avait acquis Sean Monahan. Désireux de se débarrasser de la dernière année de son lucratif contrat, les Flames avaient accepté de sacrifier un choix de premier tour (2025).

Rachat de contrat

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

Kent Hughes pourrait se servir de ce coussin pour procéder au rachat d’un contrat. Celui de Mike Hoffman, par exemple, qui touchera 5M$ cette saison, la dernière prévue à son entente.

Pour racheter un contrat, il faut calculer les deux tiers de la somme restante et étaler ce montant sur le double de saison restante à l’entente. Ici, le Canadien devrait donc verser à Hoffman 1,67M$ pour chacune des deux prochaines saisons.

Du même coup, le nom d’Hoffman s’ajouterait à celui de Karl Alzner, qui apparaît toujours sur la liste des contrats rachetés par le Canadien. En octobre 2020, Marc Bergevin avait choisi de racheter les deux dernières saisons de l’entente qui liait le défenseur à l’équipe. Alzner touchera 833 333$ pour la dernière fois, cet hiver.

Un marché mince

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

Le marché de cet été en est surtout un qui intéressera les équipes en quête de profondeur, ce qui n’est pas le cas du Canadien.

En fait, Hughes a déjà fait des mouvements en ce sens en accordant un contrat d’une saison (1,99M$) à Sean Monahan. Un pari intéressant qui permettra aux deux parties de faire le point sur son état de santé. Il a également conclu une entente avec Michael Pezzetta, il y a quelques semaines.

La grande majorité des autres joueurs autonomes sans restriction ayant disputé la dernière saison dans l’organisation montréalaise ne devrait pas être de retour. Alex Belzile a indiqué qu’il souhaitait obtenir une entente à un volet, ce que Hughes ne semble pas prêt à lui offrir. Du moins, pas pour l’instant. Les deux parties finiront peut-être par trouver un terrain d’entente.

Toutefois, les liens seront assurément coupés avec Jonathan Drouin, Chris Tierney et Paul Byron, dont la carrière est sans doute terminée. Denis Gurianov, à qui le Canadien a refusé de soumettre une offre qualificative, pourrait subir le même sort.

Quant à Rem Pitlick et à Chris Wideman, à qui il reste une année de contrat, on risque de les voir passer le plus clair de leur temps dans la Ligue américaine.

Pourraient intéresser le Canadien

Alex Belzile

Centre et ailier droit | 31 ans | 14 pts (6 b, 8 p) en 31 matchs

Empreinte salariale en 2022-2023: 750 000$

Porter le chandail du Canadien est une grande fierté pour lui. À chacune de ses présences sur la patinoire, il se donne corps et âme pour le logo qu’il arbore sur sa poitrine. Belzile et Hughes pourraient très certainement trouver un compromis. Une entente à deux volets majorée (775 000$ dans la LNH, 400 000$ dans la LAH) pourrait être une solution.

But Belzile 2-1 -

Alex Killorn

Ailier gauche | 33 ans | 64 pts (27 b, 37 p) en 82 matchs

Empreinte salariale 2022-2023: 4,45M$

Il a grandi dans le West Island, à quelques kilomètres du Centre Bell. Il a été élevé dans l’organisation du Lightning. Il est issu d’une culture gagnante. Le cœur qu’il met à l’ouvrage lui a permis de connaître, à 33 ans, la saison la plus productive de sa carrière. Le rôle de mentor auprès des jeunes du Canadien lui plairait-il? Mais il y aura plusieurs équipes dans la course.

But Killorn 4-1 -

Ivan Barbashev

Ailier gauche | 27 ans | 45 pts (16 b, 29 p) en 82 matchs

Empreinte salariale 2022-2023: 2,25M$

Champion de la Coupe Stanley avec les Blues, en 2019, et les Golden Knights, en 2023. Il est capable d’utiliser son physique le long des rampes pour protéger la rondelle et quand vient le temps de distribuer de solides mises en échec. Parlez-en à Radko Gudas, qui n’est pas un dernier venu en la matière.

Barbashev sur Gudas -

Formation actuelle du Canadien

Caufield – Suzuki – Dach

Hoffman – Monahan – Anderson

Slafkovsky – Dvorak – Armia

Harvey-Pinard – Evans – Gallagher

Pezzetta

Matheson – Edmundson

Guhle – Savard

Harris – Xhekaj

Barron – Kovacevic