Sean Monahan prêt à refaire ses preuves

L’attaquant du Canadien Sean Monahan tenait visiblement à revêtir l’uniforme du Tricolore pour une deuxième saison consécutive. Celui ayant apposé mardi sa griffe sur un contrat d’une saison qui lui rapportera 1,985 million $ par année souhaite profiter de sa deuxième opportunité de montrer son savoir-faire à Montréal.

Le joueur de centre avait déclaré en marge du bilan de fin de saison de l’équipe montréalaise qu’il désirait poursuivre son aventure dans la métropole québécoise et c’est sans surprise qu’il a exprimé sa joie à cet égard, mercredi.

«J'ai vraiment apprécié mon séjour à Montréal et j’apprécie qu’on me donne une autre chance, a-t-il déclaré en point de presse virtuel. Je suis vraiment fier de jouer pour les Canadiens. Les partisans sont spéciaux. C'est le meilleur endroit pour jouer dans la LNH.»

«J’ai aimé jouer ici. Je me suis fait des amis pour la vie. C’est une équipe qui sera compétitive très bientôt, je crois. Revenir ici serait assez spécial. Je n’ai pas joué assez de matchs au Centre Bell à mon goût», avait-il aussi fait savoir lors du bilan de fin de saison de l’équipe en avril.

Le patineur de 28 ans a été acquis par le Canadien pendant la dernière saison morte en retour d’un choix de première ronde en 2025. Monahan a dû accepter une baisse considérable de salaire. Auparavant, il gagnait approximativement 6,375 millions $ par saison. L’ancien directeur général des Flames de Calgary, Brad Treliving, lui avait accordé un généreux contrat de sept ans et de 44,625 millions $ en 2016.

Les blessures

Le numéro 91 a été contraint de disputer seulement 25 parties la saison dernière en raison d’une fracture au pied droit ainsi qu’une blessure à l’aine. Monahan a d’ailleurs subi une opération afin de guérir son malaise à l'aine.

Il a également avoué qu’il avait joué en dépit de sa fracture au pied. Celui-ci désirait disputer un premier match contre son ancienne formation le 1er décembre.

«Je regrette certainement, mais au bout du compte, c’était ma décision. Je voulais vraiment affronter les Flames. Ça fait partie du métier d’athlète. Je ne peux rien y changer», avait-il souligné.

L’Ontarien a rendu de fiers services à la troupe de Martin St-Louis lors de la dernière campagne. L’athlète de 6 pi et 2 po a pivoté le deuxième trio, en plus d’avoir disputé quelques parties à l’aile sur la première unité en attaque. Il a amassé 17 points, dont six buts.