Mario Tremblay vend trois des quatre bagues de la Coupe Stanley qu'il possède encore

Mario Tremblay a déjà eu assez de bagues de la Coupe Stanley pour remplir une main. Il ne lui en restera bientôt qu’une seule.

L’ancien numéro 14 du Canadien de Montréal a perdu la bague de 1976, il a décidé de conserver celle de 1986, tandis que celles des conquêtes de 1977, 1978 et 1979 sont actuellement en vente dans un encan en ligne.

«Guy Lafleur, Jean Béliveau et plein d’athlètes vendent leur stock, explique Tremblay au bout du fil. Mes petits-fils ne les veulent pas, alors tant qu’à les avoir dans un coffret de sûreté, aussi bien les vendre.»

S’il conserve celle de 1986, sa dernière, c’est parce qu’elle a une valeur sentimentale.

«Je l’avais donnée à mon père et quand il est décédé, je l’ai récupérée.»

Sentiments partagés

Ce sont de superbes souvenirs qui sont en vente jusqu’au 27 juin. Au moment d’écrire ces lignes, les mises sur chacune des trois bagues se situaient à 7321$ US (9698$ CA). Il vend également son trophée de la Coupe Molson remporté en 1982-1983, dont la mise est à 327$ US (433$ CA).

Évidemment, le Bleuet bionique a bien fait mûrir sa décision. Elle n’a pas été facile à prendre, même s’il est en paix avec celle-ci.

«J’ai des sentiments partagés parce que ce sont de beaux souvenirs, mais ça fait quand même longtemps. Je vais faire profiter mes enfants de l’argent.»

Tremblay n’écarte pas la possibilité de vendre d’autres articles de sa collection, mais il n’a pas l’intention de le faire pour le moment.

Pendant longtemps, celle-ci se trouvait à son restaurant d’Alma qu’il a détenu pendant 41 ans avant de le vendre, en 2021.

Confiance

Mario Tremblay a confié la vente de ses trésors à l’entreprise québécoise Classic Auctions, qui se spécialise dans la vente d’objets sportifs.

Le propriétaire, Marc Juteau, a accompagné Tremblay dans son processus décisionnel.

«J’avais été mis au courant que Mario avait vendu quelques items de sa collection personnelle. Je l’avais vu dans une levée de fonds l’été passé et il m’avait confié qu’il pensait vendre certaines de ses bagues», explique-t-il.

Il s’est alors établi une relation de confiance entre les deux hommes.

«Marc est venu à la maison et il a regardé mes choses, raconte Tremblay. Il a vendu les choses de Guy Lafleur, Jean Béliveau et Michel Goulet, entre autres», mentionne-t-il, pour expliquer la confiance qu’il avait en son interlocuteur.

Bons prix

Marc Juteau estime que chacune des trois bagues pourrait se vendre entre 10 000$ US (13 247$ CA) et 15 000$ US (19 870$ CA), ce qui est un prix plus que compétitif pour ce genre d’articles.

«Ce sont des vraies bagues de la Coupe Stanley des années 1970 d’années légendaires. Les prix sont bons pour ces articles. En comparaison, des bagues similaires pour le baseball valent cinq ou six fois plus cher.»

De façon générale, les bijoux ont la cote en raison de la rareté.

«La bijouterie vaut plus cher que les autres articles, mais un chandail de Guy Lafleur de cette période pourrait valoir autant cher, sinon plus, affirme Marc Juteau. Mais les bagues sont parmi les articles les plus coûteux parce qu’elles sont rares, la plupart des joueurs les gardent.»

Retraite

Mario Tremblay a récemment annoncé qu’il prenait sa retraite de la télévision après avoir passé 13 ans au Réseau des sports.

«J’aimais encore la télé, mais je voulais profiter de la vie. J’ai eu du fun, j’avais encore du plaisir, mais il était temps de passer à autre chose. J’ai vu Guy Lafleur mourir à 71 ans et aussi Mike Bossy, alors je veux en profiter.»

Tremblay semble avoir un agenda bien rempli pour les prochains mois.

«J’ai le goût de voyager, j’ai un condo au Mexique et ma blonde en a un en Floride; on va faire un peu de tout ça. On va jouer au golf, aller à la pêche et on va profiter de la vie.»