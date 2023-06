Ivan Provorov n’a visiblement pas apprécié sa dernière année avec les Flyers

Le défenseur Ivan Provorov est très heureux d’être un membre des Blue Jackets de Columbus, lui qui ne semblait pas très heureux chez les Flyers de Philadelphie.

C’est ce qui ressort de son premier entretien avec les médias depuis qu’il a été échangé à l’organisation de l’Ohio.

«Il y a beaucoup de bons et talentueux joueurs qui peuvent faire des jeux avec la rondelle et je pense que ça va bien aller avec mon style de jeu. Je suis très excité par cela», a-t-il dit à propos des Blue Jackets.

Provorov a été sélectionné par les Flyers avec le septième choix au total du repêchage de 2015 et il a fait le saut dans la Ligue nationale un an plus tard. Il a disputé un total de sept campagnes avec ce club, mais ne semble pas vraiment avoir apprécié ses derniers moments en orange.

«[Avec les Flyers], nous n’avons jamais vraiment eu notre formation complète et nous étions toujours à la traine, a déclaré le Russe. Nous n’avions pas autant la rondelle que lors des années précédentes. C’est difficile de créer des choses en attaque quand tu défends tout le temps. C’est pourquoi je suis très excité de jouer pour cette nouvelle équipe.»

L’arrière de 26 ans s’attendait d’ailleurs à changer d’adresse.

«J’avais un pressentiment, considérant la direction que prenaient les Flyers en lien avec une reconstruction.»

Les Flyers ont conclu la saison 2022-2023 à l’avant-dernier rang du classement de la section Métropolitaine, et ce, en vertu d’un dossier de 31-38-13. L’unique formation qu’ils ont devancée est les Blue Jackets, qui ont maintenu une piètre fiche de 25-48-9.