Du repos qui paie pour le CF Montréal

Les joueurs du CF Montréal, visiblement frais et dispos après une pause de 10 jours, se sont imposés 1 à 0 contre le Nashville SC, mercredi soir, au Stade Saputo.

Les hommes de l’entraîneur-chef Hernan Losada ont été en contrôle pratiquement tout l’affrontement contre l’une des équipes de l’heure dans la Major League Soccer (MLS). En vertu du résultat du jour, le club du Tennessee a vu sa séquence de matchs sans défaite dans le circuit Garber prendre fin à 10.

Le Nashville SC n’avait pas subi la défaite en MLS depuis le 15 avril. Pour le Bleu-Blanc-Noir, il s’agit d’une deuxième victoire de suite, lui qui avait battu le Minnesota United 4 à 0 à sa dernière sortie. C’était également la première fois en sept parties que le club de la Belle Province obtenait un gain contre Nashville.

Aussi, le CF Montréal a dorénavant un dossier de 7-1-0 à la maison.

«Ça nous a demandé beaucoup d'énergie pour bâtir cette réputation à domicile et c'est quelque chose que nous devons maintenir pour le reste de la saison, a avait déclaré Losada avant la partie. C'est maintenant une question d'être compétitifs contre des équipes aspirantes à la coupe MLS. Nashville en fait partie.»

L’entraîneur-chef peut dire mission accomplie, notamment grâce à la réussite de Bryce Duke.

L’unique but de la rencontre a été inscrit à la 27e minute. En possession du ballon, l’attaquant Sunusi Ibrahim est tombé deux fois au sol. Il a tout de même réussi a gardé le précieux objet et l'a remis à Mason Toye, qui lui a tout de suite redonné. Le natif du Nigeria a ensuite trouvé Duke dans le haut de la surface de réparation. Ce dernier a décoché un puissant tir au ras du sol et sa frappe a trompé la vigilance du gardien Joe Willis.

Devant le filet des vainqueurs, Jonathan Sirois a fait deux arrêts. Il a ainsi signé son septième blanchissage de la présente campagne.

Le CF Montréal renouera avec l’action dès ce samedi. Pour l’occasion, la troupe de Losada se déplacera au Bank of America Stadium pour y affronter le Charlotte FC. Le onze montréalais retrouvera ses partisans le 1er juillet, pour une visite du New York City FC dans la métropole québécoise.