Aaron Rodgers participera à un événement plutôt inusité

Le quart-arrière des Jets de New York Aaron Rodgers doit assurer une présence active à une conférence organisée par un groupe favorable aux substances psychédéliques, cette semaine à Denver.

Amorcé lundi et se terminant vendredi, l’événement a lieu quelques mois après que l’État du Colorado eut décriminalisé l’usage des champignons psychédéliques. Le but de ce colloque vise l’acceptation culturelle de ces produits qui peuvent, aux dires des organisateurs, résoudre des problèmes tels que le syndrome de stress post-traumatique et l'alcoolisme.

Certains experts médicaux ont cependant levé un drapeau rouge auparavant concernant l’utilisation des substances. Ils considèrent que davantage de recherches supplémentaires doivent être réalisées afin de déterminer l'efficacité de ces drogues ainsi que les risques qu'elles présentent.

Cette drogue est une décoction préparée à partir de l'écorce et des tiges d'une liane nommée Banisteriopsis. Celle-ci provoque notamment des hallucinations visuelles.

Des habitudes atypiques

Ayant choisi de passer quelques jours dans l’obscurité avant de déterminer son futur dans le football professionnel, Rodgers avait déclaré en 2022 avoir fait usage de l’ayahuasca.

«J'ai vécu une si belle expérience lorsque j'ai consommé ce produit. Je suis presque certain que ce ne sera pas la dernière fois», avait-il affirmé au balado «Pat McAfee Show».

Le nouveau pivot des Jets n’est pas la seule personnalité publique présente à cette conférence. Le rappeur Jaden Smith, qui est le fils de Will Smith, ainsi que l’ancien gouverneur du Texas Rick Perry seront de la partie.

Aaron Rodgers a passé les 18 premières campagnes de sa carrière dans l’uniforme des Packers de Green Bay. La saison dernière, le vétéran a réussi 26 passes de touché et a accumulé 3695 verges par la voie aérienne.