Paris sportifs : les meilleures offres de mercredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mercredi 21 juin qui valent le détour.

Tennis : Denis Shapovalov c. Alexander Zverev

Crédit photo : AFP

Au deuxième tour du tournoi de Halle, il s’agira déjà du huitième duel en carrière entre Shapovalov et Zverev. Si l’Allemand a enlevé les honneurs de quatre matchs, le Canadien peut toutefois se vanter d’avoir remporté trois des quatre plus récents affrontements. Ce sera leur première confrontation sur le gazon. Cette surface n’est pas la favorite des deux tennismen, mais leur rentrée fut convaincante en première ronde. Zverev (22e joueur mondial) s’est défait de Dominic Thiem en deux manches et «Shapo» (27e) a fait de même avec Lloyd Harris.

Prédiction : Victoire de Denis Shapovalov – 3,15

Soccer : CF Montréal c. Nashville SC

Crédit photo : AFP

Le CF Montréal mettra en jeu sa superbe fiche à domicile (6-1-0) contre le Nashville SC, l’une des équipes de l’heure dans la Major League Soccer (MLS). Bénéficiant d’un calendrier plus clément que celui de leurs adversaires québécois, les représentants du Tennessee en ont profité pour se hisser au deuxième rang de l’Association de l’Est. Ils comptent sur l’une des meilleures défensives du circuit Garber, mais aussi sur une attaque redoutable menée par Hany Mukhtar. Nashville n’a pas été vaincu en MLS depuis la mi-avril. Même si Montréal a remporté son dernier match au Stade Saputo 4 à 0 devant le Minnesota United et qu’il a enfin profité d’un peu de repos, un tel adversaire est difficile à contrer.

Prédiction : Victoire du Nashville SC – 2,60

Hockey : Firebirds de Coachella Valley c. Bears de Hershey

Crédit photo : JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Les séries de la Coupe Calder sont très excitantes cette année puisque la grande finale se terminera lors d’un match numéro 7. Les Firebirds auront l’avantage de jouer à la maison et dans cette série, c’est chaque fois l’équipe à domicile qui l’a emporté. En suivant la logique, Coachella Valley s’imposerait devant les Bears, comme il l’a fait durant la sixième partie en gagnant 5 à 2. À l’Acrisure Arena, le club-école du Kraken de Seattle n’a accordé que deux buts en trois rencontres aux Bears.

Prédiction : Victoire des Firebirds de Coachella Valley – 1,63