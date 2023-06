Boxe: Christian Mbilli affrontera l’américain Demond Nicholson le 19 août au Centre Vidéotron

Toujours invaincu chez les professionnels, le boxeur Christian Mbilli connaît l’identité de son prochain adversaire : il s’agit de l’Américain Demond Nicholson, qu’il affrontera le 19 août au Centre Vidéotron, en sous-carte du choc entre Artur Beterbiev et Callum Smith.

Champion WBC Continental des Amériques et WBA International des poids super-moyens, le pugiliste du promoteur d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) tentera de poursuivre sur son erre d’aller, ayant défait Carlos Gongora le 23 mars. Mbilli (24-0-0, 20 K.-O.) livrera un combat prévu pour 10 rounds et n’a pas l’intention de jouer les touristes à Québec.

«Je sais que Nicholson a la réputation d’être un boxeur offensif, qu’il est coriace et qu’il saisira toutes les opportunités possibles pour frapper en premier. Mais vous me connaissez, je suis prêt pour la guerre et surtout, j’ai l’intention de dominer du premier au dernier round, si on se rend jusque-là. Le 19 août, ce sera une "Solide" soirée», a-t-il prédit dans un communiqué d’EOTTM.

Nicholson (26-5-1, 22 K.-O.) a pour sa part déjà croisé le fer avec quelques-uns des meilleurs boxeurs de la division, dont Edgar Berlanga, détenteur du titre NABO des 168 lb, et Demetrius Andrade, l'ex-champion mondial WBO classé numéro 1 à la WBA et numéro 5 au WBC. Pour Mbilli, il s’agira d’une cinquième défense de titre.