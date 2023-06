Blanchis la veille, les Jays font le coup aux Marlins

Les deux premiers matchs de la série entre les Blue Jays de Toronto et les Marlins, à Miami, ont été totalement différents. Ce fut au tour des visiteurs de réussir le blanchissage, par la marque de 2 à 0, mardi soir.

La rencontre était présentée à TVA Sports.

Humiliés 11 à 0 la veille en accordant 19 coups sûrs, les Jays ont été cette fois bien plus solides défensivement. C’est à l’attaque que ç’a tardé à débloquer.

En huitième manche, avec Tanner Scott (4-2) au monticule, les Torontois en ont profité. Ernie Clement et George Springer ont tour à tour frappé des simples payants pour donner les devants à leur équipe.

Les lanceurs partants de chaque côté ont été spectaculaires. Yusei Kikuchi n’a permis qu’à deux joueurs des Marlins d’atteindre les sentiers en six manches, mais ce n’est pas le Japonais qui a ajouté la victoire à sa fiche. Le premier releveur Yimi Garcia (3-2) a été récompensé pour son boulot en septième manche.

Eury Perez est aussi demeuré en poste pour six rotations. L’artilleur de Miami n’a donné que trois coups sûrs et a retiré neuf frappeurs sur des prises.

Les Blue Jays (40-35) tenteront de gagner la série contre les Marlins (42-32) lors du troisième duel, mercredi midi.

Les Yankees respirent

À New York, les Yankees ont mis fin à leur série de quatre défaites en signant une importante victoire de 3 à 1 sur les Mariners de Seattle.

Ce gain était vital pour le mental des joueurs des Bombardiers du Bronx, qui devaient se remettre de leur balayage par les Red Sox de Boston à leur plus récente série.

Les Yankees (40-33) demeurent aussi tout juste devant les Jays au troisième rang du classement de la section Est de la Ligue américaine.

Gerrit Cole (8-1) a poursuivi sa saison rêvée en ajoutant une autre victoire à sa fiche. Les «Yanks» ont pris les devants 3 à 0 après deux manches et la responsabilité de fermer la porte est revenue à l’as lanceur. Le vétéran n’a permis que quatre frappes en lieu sûr et un point en sept manches et un tiers.

À l’attaque, Billy McKinney a réussi un circuit de deux points, son deuxième de l’année.

Il ne s’agit que du cinquième gain des Yankees en 13 matchs depuis qu’ils ont perdu les services d’Aaron Judge. Le frappeur de puissance a récemment reçu une deuxième injection dans son gros orteil droit pour traiter sa blessure subie au début du mois.

Le gérant Aaron Boone s’est dit encouragé par les progrès de Judge, mardi, mais un retour au jeu n’est pas encore dans les plans.