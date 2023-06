11 faits saillants de Carey Price à Montréal

Carey Price et sa famille ont fermé un chapitre de leur vie en déménageant à Kelowna, mardi.

Voici 11 faits marquants de son séjour avec les Canadiens de Montréal :

2005 – Choix de premier tour

Avec le cinquième choix au total, au repêchage de 2005, Bob Gainey prend un peu tout le monde par surprise en sélectionnant Carey Price.

2007 – La coupe Calder

Au terme de son stage junior avec les Americans de Tri-City, Price termine la saison dans la Ligue américaine. En séries, il aide les Bulldogs de Hamilton à remporter la coupe Calder.

2010 – Le printemps Halak

La confiance de Price est ébranlée par la performance époustouflante en séries de Jaroslav Halak. Néanmoins, l’été suivant, c’est le Slovaque qui est envoyé sous d’autres cieux.

2014 – Une collision désastreuse

Dans le premier match de la finale de l’Association de l’Est, Chris Kreider, des Rangers, entre en collision avec Price. Blessé au genou droit, le gardien voit ses séries se terminer.

2014-2015 – Une saison de rêve

Price enregistre 44 victoires, une moyenne de but alloué de 1,96 et un taux d’efficacité de ,933. Des statistiques qui lui valent de décrocher les trophées Hart, Lindsay, Vezina et Jennings.

2019 – Devant Jacques Plante

Le 12 mars, Price enregistre la 315e victoire de sa carrière. Il surpasse la marque de 314 gains devant le filet du Canadien que détient Jacques Plante depuis 1963.

2021 – Une présence en finale

Le Canadien atteint la ronde ultime pour la première fois depuis 1993. Face au Lightning, il s’incline en cinq rencontres. Price a le moral dans les talons.

2021 - Opération à un genou

Quelques semaines plus tard, Price subit une opération à un genou. On prévoit qu’il devra s’absenter entre 10 et 12 semaines. Il ne reviendra au jeu que le 15 avril, neuf mois plus tard.

2022 - Dernier match

Le 29 avril, il dispute son dernier match. Une victoire de 10 à 2 contre les Panthers. Durant le match, il prend le temps de saluer sa femme et ses enfants qui se trouvent dans les gradins.

2022 – L’évidence

Dans un point de presse qui a tout l’air d’un chant du cygne, Price souligne qu’il faudra un « miracle » pour qu’il enfile de nouveau ses jambières. La carrière du gardien alors âgé de 35 ans semble bel et bien terminée.

2023 - Déménagement à Kelowna

Un chapitre de la vie de la famille Price se referme au matin du 20 juin. La famille déménage ses pénates en Colombie-Britannique, province d’où est originaire le gardien.