Une grosse fin de semaine de lutte au Québec

Cette semaine dans le balado «Les Anti-Pods de la lutte», Kevin Raphaël et Pat Laprade discutent d’AEW Collision, du retour de CM Punk, de l’excellent match entre MJF et Adam Cole et des nouvelles ceintures à la WWE.

De plus, ils font un survol des différents spectacles de lutte ce week-end en province, alors que le Stade Canac à Québec et le Centre Slush Puppie à Gatineau reçoivent respectivement la NSPW et la GPW.

Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici :