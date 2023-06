Une autre distinction pleinement méritée pour Connor Bedard

Le jeune attaquant Connor Bedard possède un trophée de plus dans sa collection, car la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) lui a décerné lundi le titre de joueur masculin de l’année.

Le patineur de 17 ans, qui devrait être sélectionné par les Blackhawks de Chicago au premier rang du repêchage de la Ligue nationale le 28 juin d’après la plupart des observateurs, a devancé au scrutin six autres candidats. Avec 31,8 % des votes, il a eu le meilleur sur le gardien letton Arturs Silovs (19,6 %) et le joueur d’avant suisse Andres Ambuhl (19,2 %). Pour leur part, le défenseur allemand Moritz Seider et un autre espoir canadien en vue de l’encan amateur, Adam Fantilli, ont amassé respectivement 14,3 % et 11,9 % des voix. Afin d’être admissibles, les athlètes devaient avoir participé à un événement sanctionné par l’IIHF et évolué au sein d’une ligue dite intérieure ou nationale.

«C’est un honneur immense. Je ne sais pas comment le comparer aux autres que j’ai reçus, mais c’est vraiment incroyable de l’obtenir en raison des joueurs formidables ayant pris part aux compétitions de l’IIHF cette saison et les excellents candidats en lice», a affirmé le gagnant par voie de communiqué.

En 2022-2023, Bedard a totalisé 143 points, dont 71 buts, en 57 matchs avec les Pats de Regina. Il a d’ailleurs décroché le titre de joueur par excellence de la Ligue junior de l’Ouest. Sur la scène internationale, il a aidé le Canada à remporter la médaille d’or au Championnat mondial junior.