Rejeté par les Canucks, Oliver Ekman-Larsson veut se venger

Oliver Ekman-Larsson ne savait pas du tout que les Canucks de Vancouver avaient l’intention de racheter les quatre dernières années de son contrat et maintenant que c’est chose faite, il a envie de se venger.

Le défenseur était chez lui en Suède quand il a appris la nouvelle, a-t-il confié lundi au média suédois «Sportbladet». «OEL» n’a jamais discuté de cette possibilité durant les réunions de fin de saison qu’il a eues avec l’équipe.

«C’est clair que je ne m’y attendais pas. Il n'y a pas grand-chose à faire maintenant, a avoué le hockeyeur de 31 ans. J'ai soif de vengeance et je veux trouver quelque chose de nouveau avec un bon environnement pour moi.»

Ekman-Larsson n’avait plus sa place à Vancouver, où on tente de libérer de l’espace sur la masse salariale. Avec 22 points et un différentiel de -24 en 2022-2023, il ne justifiait plus son immense salaire de 8,25 millions $ par saison, et ce, pour les quatre prochaines campagnes.

Les Canucks ont préféré accepter une pénalité que de devoir conserver les services de l’arrière à caractère offensif, qu’ils avaient acquis des Coyotes de l’Arizona en 2021.

Une nouvelle chance

Ayant porté les couleurs de l’équipe du désert durant la majorité de sa carrière, Ekman-Larsson a signé des prolongations de contrat de six et huit ans. Ainsi, il n’a jamais eu à tester le marché des joueurs autonomes.

C’est avec de l’excitation qu’il entrevoit les prochaines semaines.

«C’est beaucoup de tension, d’anxiété et toutes les émotions auxquelles vous pouvez vraiment penser. Mais comme je l'ai déjà dit, je ressens un grand désir de vengeance et je veux montrer qu'ils ont pris la mauvaise décision», a-t-il affirmé.

Ekman-Larsson, ancien capitaine en Arizona, reste un bon défenseur et un bon leader. Ses qualités pourraient attirer quelques équipes qui auront l’occasion de lui offrir un contrat au rabais.

Lundi, au balado «32 Thoughts», le journaliste de Sportsnet Elliotte Friedman a mentionné que les Maple Leafs de Toronto et les Bruins de Boston avaient le défenseur suédois sur leur radar depuis longtemps.

«Je n'ai pas l'impression d'avoir fini [dans la LNH], a indiqué Ekman-Larsson. Je crois encore être assez bon pour jouer dans la ligue. C'est ce qui me passionne : clouer le bec à ceux qui pourraient penser le contraire.»

En carrière, il a amassé 439 points en 902 matchs. Il a été repêché par les Coyotes en 2009 avec le sixième choix au total de l’encan amateur.