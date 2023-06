Rangers : Peter Laviolette se trouve un premier adjoint

Ayant récemment embauché Peter Laviolette comme nouvel entraîneur-chef, les Rangers de New York ont continué de regarnir leur personnel derrière le banc avec l’ajout de Michael Peca comme assistant.

C’est ce qu’a rapporté lundi soir le journaliste du réseau Sportsnet Jeff Marek.

Il s’agit d’un premier emploi dans la Ligue nationale de hockey (LNH) pour celui qui était entraîneur adjoint dans la Ligue américaine avec les Americans de Rochester. Peca est demeuré en poste pendant deux saisons avec le club-école des Sabres de Buffalo.

Le Torontois, que plusieurs considèrent comme l’un des meilleurs attaquants défensifs du début des années 2000, a remporté deux trophées Selke. Il a connu ses meilleures années dans LNH avec les Sabres et les Islanders de New York, entre 1995 et 2004.

L’homme de 49 ans a également porté l’uniforme des Canucks de Vancouver, des Oilers d’Edmonton, des Maple Leafs de Toronto et des Blue Jackets de Columbus.

En 2022-2023, le personnel d’entraîneurs des Rangers était composé de Gerard Gallant, Mike Kelly et Gord Murphy.