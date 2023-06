Les hot-dogs de Phil Kessel de retour dans la coupe Stanley!

Bon an mal an, la coupe Stanley a souvent servi de large récipient pour les joueurs et les membres du personnel de l’équipe championne voulant s’abreuver ou même se nourrir, et l’attaquant Phil Kessel ne s’est pas fait prier pour continuer la tradition.

Le porte-couleurs des Golden Knights de Vegas s’est montré discret à ce propos dans les derniers jours, mais son coéquipier Jack Eichel a confirmé à un internaute qui souhaitait en savoir davantage que Kessel avait mangé quelques hot-dogs placés dans le célèbre trophée argenté.

Jack Eichel confirmed Phil Kessel has in fact eaten hot dogs out of the Cup already 😂🌭 pic.twitter.com/QkjOz7f67m — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) June 18, 2023

À l’époque où il évoluait avec les Penguins de Pittsburgh, l’Américain a soulevé la coupe deux années d’affilée, en 2016 et 2017, et ne s’est pas gêné pour s’afficher publiquement sur le terrain de golf avec son repas du jour et son contenant d’occasion.

I hope Phil Kessel eats hot dogs out of the Stanley Cup again. pic.twitter.com/3J8jTbBurZ — DraftKings (@DraftKings) June 14, 2023

Vegas a remporté le premier titre de son histoire mardi et depuis, l’emblème de leur championnat a déjà accumulé plusieurs kilomètres. Des joueurs l’ont transporté avec eux pour célébrer dans les bars, sans compter le défilé tenu sur la Strip samedi.