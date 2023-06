Il n’y avait pas juste Cole Caufield et Pierre-Luc Dubois au Grand Prix de F1

Durant la fin de semaine du Grand Prix de Formule 1 du Canada, quelques images montrant notamment les hockeyeurs Cole Caufield et Pierre-Luc Dubois ont circulé amplement sur les réseaux sociaux, mais lundi, l’ancien défenseur P.K. Subban a voulu rappeler à tous qu’il avait côtoyé le groupe de joueurs de la Ligue nationale à Montréal.

L’ex-numéro 76 du Canadien était présent dans la métropole québécoise et a savouré pleinement ses moments en compagnie de Caufield, Dubois, Trevor Zegras (des Ducks d’Anaheim) et son ancien coéquipier des Devils du New Jersey Jack Hughes. Sur son compte Twitter, il a diffusé en outre une photo le montrant tout souriant à la table d’un établissement aux côtés de ses comparses.

Subban semble avoir apprécié son séjour, car il a simplement écrit un message en symbole de cœur, le tout précédé de l’indicatif régional de l’île de Montréal (le 514) pour exprimer ses états d’âme.