Hockey : Quels joueurs rejoindront le Temple de la renommée?

C’est mercredi que seront dévoilés les membres de la cuvée 2023 du Temple de la renommée du hockey et avec le peu de nouveaux candidats intéressants, des joueurs ignorés dans les dernières années pourraient enfin être nommés.

À lire aussi: Flyers: Daniel Brière veut bouger

À lire aussi: Auston Matthews: la grande séduction est amorcée

À lire aussi: Cole Caufield s’amuse avec Pierre-Luc Dubois

Un homme parmi les personnes nouvellement éligibles semble faire l’unanimité : Henrik Lundqvist. L’ancien porte-couleurs des Rangers de New York est le sixième gardien le plus victorieux de l’histoire, avec 459 gains.

Le Suédois est aussi le portier européen avec le plus de victoires, loin devant Dominik Hasek (389) et Pekka Rinne (369). Lundqvist, bien qu’il n’ait jamais remporté la coupe Stanley, a mis la main sur le trophée Vézina en 2012.

Crédit photo : Getty Images/AFP

Deux autres gardiens s’ajoutent au lot de candidats cette année, soit Corey Crawford et Jimmy Howard. Le premier, un Québécois, a mené les Blackhawks de Chicago à deux championnats. Le second est le détenteur du troisième rang des Red Wings de Detroit pour le plus de victoires, avec 246.

Cinq patineurs, soit les défenseurs Jay Bouwmeester, Ron Hainsey et Dan Hamhuis, ainsi que les ailiers Alexander Steen et Justin Williams, seront aussi sur les bulletins de vote. Williams est le mieux placé du groupe avec 797 points, 1264 matchs, trois coupes Stanley et un Conn-Smythe à son actif.

Un autre gardien?

En plus de Lundqvist, plusieurs observateurs pensent que le chemin est maintenant libre pour un autre homme masqué : Curtis Joseph.

Crédit photo : Craig Glover/The London Free Pre

L’ancien porte-couleurs des Blues de St. Louis et des Maple Leafs de Toronto, entre autres, suit «Hank» avec 454 victoires. Sa carrière de 943 parties s’est étirée entre 1989 et 2009.

Joseph a aussi mené le Canada à une médaille d’or olympique en 2002.

Les noms d’Alexander Mogilny, de Vincent Damphousse et de Rod Brind’Amour reviennent aussi dans les discussions chaque année, tout comme celui de Pierre Turgeon. Les trois premiers ont tous plus de 1000 points et 400 buts à leur fiche et ont soulevé le saladier d’argent. Turgeon, quant à lui, est le seul de la liste à avoir amassé plus de 1300 points.

Parmi les autres joueurs ayant récemment pris leur retraite, Henrik Zetterberg fait figure de favori. L’ancien capitaine des Wings a remporté la coupe Stanley, l’or olympique et le Championnat du monde.

La soirée d’intronisation au Temple de la renommée du hockey aura lieu le 13 novembre prochain.