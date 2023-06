Flyers: Daniel Brière veut bouger

L’atmosphère est en pleine ébullition à l’intérieur des bureaux des Flyers de Philadelphie qui ont transformé leur organigramme et qui risquent d’apporter certains changements supplémentaires à leur effectif sur la patinoire.

Au cours des derniers jours, la formation de l’est de la Pennsylvanie a misé sur le sentiment d’appartenance pour revamper sa direction : Daniel Brière est le directeur général en permanence, tandis que Keith Jones agit comme président des opérations hockey. De plus, Patrick Sharp et John LeClair assumeront un rôle de conseillers. Les quatre hommes ont évolué pour les Flyers à un moment de leur carrière de hockeyeur.

Maintenant, il en faudra davantage pour permettre au club de se sortir du marasme et freiner une séquence de trois années sans éliminatoires. Déjà, ils ont agi en expédiant le défenseur Ivan Provorov aux Blue Jackets de Columbus, dans une transaction impliquant les Kings de Los Angeles. Au bout du compte, ils ont notamment mis la main sur le gardien Cal Petersen et l’espoir Helge Grans, en plus de bonifier leur banque de choix.

À l’approche du repêchage amateur des 28 et 29 juin, puis de l’ouverture du marché de l’autonomie le 1er juillet, Brière n’exclut rien et veut améliorer son groupe de joueurs.

«Je ne sais pas à quel point je serai actif. C’est facile de le dire, sauf qu’il vous faut un partenaire, parfois deux, comme on l’a constaté dans le dernier échange pour faire fonctionner le tout. Nous allons essayer de provoquer des choses, mais ça fonctionne quelques fois et d’autres, non», a affirmé l’ancien du Canadien de Montréal à un balado du réseau TSN, vendredi.

Particulièrement, certains s’attendent à voir Philadelphie se départir de Carter Hart au cours de la saison morte, d’autant plus que l’équipe dispose de nombreux espoirs à cette position - Felix Sandstrom, Ivan Fedotov, Alexei Kolosov et Samuel Ersson – en plus de Petersen.