Ce joueur refuse d’être intronisé au Temple de la renommée des «Cards»

David Freese, l’un des héros de la victoire des Cardinals de St. Louis à la Série mondiale de 2011, a refusé d’être intronisé au Temple de la renommée de l’organisation.

L’homme de 40 ans y avait été élu par un vote des partisans.

«C'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi, humblement, avant même le début du processus de vote, a déclaré Freese dans un communiqué. Je suis conscient de l'impact que j'ai eu en aidant l'équipe à créer de bons souvenirs à la ville dans laquelle j'ai grandi, y compris le championnat, mais cet honneur signifie plus pour moi.»

«Je regarde qui j'étais pendant mon passage avec l’équipe et cela me pèse beaucoup. Les Cardinals et toute la ville m'ont toujours soutenu. Je suis éternellement reconnaissant de faire partie d'une organisation et d'une base de partisans aussi incroyables à l'époque, maintenant et à l'avenir. Je suis particulièrement désolé pour les amateurs qui ont pris le temps de voter.»

Selon le quotidien «St. Louis Post-Dispatch», Freese a indiqué à l’organisation qu'il refusait l’intronisation parce qu'il ne se sentait pas «assez méritant».

«Je suis sûr de ma décision et je comprends ce que les gens pourraient ressentir à ce sujet. Je vais assumer», a aussi dit l’ancien avant-champ dans sa missive.

Freese, qui a amorcé sa carrière dans le baseball majeur en 2009, a évolué pour quatre formations différentes, dont les «Cards» de 2009 à 2013. L’Américain a connu ses meilleurs moments lors des séries éliminatoires de 2011 au cours desquelles il avait frappé cinq circuits, totalisé 21 points produits et conservé une moyenne au bâton de ,397.

Ayant notamment frappé un circuit victorieux en 11e manche lors du sixième match de la finale face aux Rangers du Texas, Freese avait été élu joueur par excellence de la Série mondiale. Les Cardinals l’avaient finalement emporté en sept parties.

À compter de 2014, Freese a porté les couleurs des Angels de Los Angeles, des Pirates de Pittsburgh et des Dodgers de Los Angeles. Il a terminé sa carrière avec 1184 matchs disputés en saison régulière, où il a maintenu une moyenne au bâton de ,277 et frappé 1041 coups sûrs.