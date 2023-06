Deux joueurs qui risquent de quitter les Maple Leafs

Avec l’arrivée du directeur général Brad Treliving, les Maple Leafs de Toronto devraient également changer un peu de visage sur la patinoire et quelques noms sont déjà mentionnés quant à de plausibles départs.

L’expert hockey du site Daily Faceoff Frank Seravalli estime ainsi que les partisans de l’équipe ontarienne peuvent se préparer à dire adieu aux attaquants Ryan O’Reilly et Michael Bunting, deux hommes ayant précédemment été acquis par l’ancien DG Kyle Dubas, désormais président des opérations hockey des Penguins de Pittsburgh.

«Concernant Ryan O’Reilly, je ne sais pas pourquoi des gens s’acharnent à demander le contraire. Je l’ai dit quand la transaction a été effectuée: il n’y avait aucune chance qu’il signe un autre contrat à Toronto, a commenté le journaliste au balado Leafs Morning Take. Pour ce qui est de Michael Bunting, c’est un autre Zach Hyman. Ils aimeraient se le payer, mais ils n’ont pas les moyens suffisants.»

O’Reilly a pris le chemin de la Ville Reine en février dans un échange impliquant les Blues de St. Louis et le Wild du Minnesota. Il a totalisé 30 points en 53 rencontres durant la dernière campagne, en plus de trois buts et de six aides en 11 matchs éliminatoires. Le vétéran devrait tester le marché des joueurs autonomes sans compensation après avoir terminé une entente de sept ans et de 52,5 M$.

Du côté de Bunting, 27 ans et candidat à l’obtention du trophée Calder en 2021-2022, il a amassé 23 filets et 26 aides pour 49 points en 82 joutes du plus récent calendrier régulier, mais a été limité à deux points en sept parties des séries. Il a touché 950 000$ pour chacune des deux dernières années et sera également admissible à l’autonomie complète le 1er juillet.