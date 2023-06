Le président de l'UFC, Dana White, fustige les dirigeants de la LNH

La Ligue nationale de hockey (LNH) peine à rejoindre un large auditoire à la télévision américaine et le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, a livré des commentaires bien colorés pour expliquer la situation.

Invité par la chaîne YouTube des Nelk Boys, l’homme fort de l’organisation d’arts martiaux mixtes n’a pas mâché ses mots quand il a répondu à une question concernant les récentes cotes d’écoute de la LNH pour la finale de la Coupe Stanley. Malgré des diffusions aux chaînes TNT, ESPN et ABC, les résultats ont été misérables aux États-Unis : 2,72 millions de foyers ont regardé le dernier match opposant les Golden Knights de Vegas aux Panthers de la Floride. Il s’agit du pire total pour un auditoire à l’échelle américaine depuis 1994; et à l’époque, le marché de New York était inaccessible aux diffuseurs nationaux en raison de la présence des Rangers au tour ultime.

White a pris bonne note du faible bilan du circuit Bettman et il a une opinion bien tranchée sur ses principaux dirigeants.

«Qu’ils aillent se faire voir. Ce sont tous des gens vieux et stupides n’ayant aucune idée de ce qui se passe. Ils ne savent pas où se trouve la jeune génération, ce qu’elle fait et comment la rejoindre. C’est vraiment de la merde, a affirmé White en termes quelque peu grossiers. Donc, tous ces individus qui racontent de la foutaise, vous savez, c’est juste du journalisme non pertinent et dépassé.»

«Au milieu des finales d’association, le total de vidéos vues de la LNH fut de 25 millions; pendant ce temps, Power Slap [NDLR : une entreprise de promotion dirigée par White] a atteint 90 millions», a aussi voulu préciser le président de l’UFC.

Dana White buries the NHL for their marketing……. Agree or disagree?? pic.twitter.com/0O0ieWXeWb — World Hockey Report (@worldhockeyrpt) June 15, 2023

Les propos de White devraient ajouter des arguments à ceux estimant la LNH comme le parent pauvre des autres ligues sportives professionnelles en Amérique du Nord. La NFL, la MLB et la NBA génèrent davantage de revenus, tandis que l’arrivée de Lionel Messi à Miami permettra logiquement à la MLS de bénéficier de beaucoup plus de visibilité et de dollars qu’auparavant.