Paris sportifs : les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 17 juin qui valent le détour.

Soccer : Crew de Columbus c. New York City FC

Crédit photo : PHOTO COURTOISIE / TWITTER CREW DE COLUMBUS

Après trois défaites de suite, le Crew a retrouvé du momentum en signant trois victoires consécutives. La troupe de Wilfried Nancy se dirigera maintenant vers le Yankee Stadium pour affronter le New York City FC, qui figure étrangement au 13e rang de l’Association de l’Est cette saison. L’équipe de la Grosse Pomme n’a pas gagné depuis le 22 avril dernier, se contentant de six défaites et trois verdicts nuls. Le Crew n’a que deux gains à l’étranger, mais avec ses succès actuels et la bonne forme de son attaque, la formation de l’Ohio peut aller jouer dans les plates-bandes adverses.

Prédiction : Victoire du Crew de Columbus – 3,15

Hockey : Firebirds de Coachella Valley c. Bears de Hershey

Crédit photo : Photo Agence QMI, Joel Lemay

L’avantage de la patinoire semble déterminant dans cette lutte sans merci entre les deux meilleures équipes de la saison dans la Ligue américaine de hockey (LAH). Les Firebirds croyaient certainement avoir ébranlé les Bears en les blanchissant durant les deux premiers matchs de la finale en Californie, mais le club-école des Capitals de Washington est revenu à la charge à la maison. Leurs deux victoires ont été acquises avec une différence d’un seul filet. Contrairement aux séries de la Ligue nationale, les matchs 3, 4 et 5 dans la LAH sont tous disputés au même endroit. Ainsi, à Hershey, l’histoire pourrait se répéter.

Prédiction : Écart de -1,5 but à l’avantage des Bears de Hershey

Tennis : Rebecca Marino c. Anastasia Zakharova

Crédit photo : Getty Images via AFP

Huitième tête de série des qualifications au tournoi de Birmingham, l’un des derniers tournois de préparation avant le Grand Chelem de Wimbledon, Rebecca Marino devra se battre pour une place dans le tableau principal. Ce tournoi très populaire regroupe plusieurs des meilleures joueuses de la WTA, mais les places ne sont pas nombreuses. La Canadienne avait aussi dû passer par les qualifications l’an dernier, avant de s’incliner au premier tour contre Jelena Ostapenko. La 89e raquette mondiale ne devrait pas avoir de difficulté à se défaire d’Anastasia Zakharova (199e) à son premier duel.