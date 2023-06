«Je m’attends à trois coupes»

Le triomphe des Golden Knights de Vegas est encore tout frais que le propriétaire de l’équipe, Bill Foley, en veut plus. Remporter une fois la coupe Stanley n’est pas assez.

Les Knights ont soulevé le précieux trophée pour la première fois en six ans d’existence. Mais si l’on croit Foley, ce ne sera clairement pas la dernière.

«Nous n’avons pas terminé, a souligné le propriétaire, vendredi, lors d'une conférence de presse. Lorsque (William) Karlsson a accepté un contrat de huit ans, je lui ai dit que je m’attendais à trois coupes Stanley pendant son entente.

«[...] Lorsque nous prenions la photo, je l’ai regardé et je lui ai dit : "Ok, tu en as une. (Mais) te rappelles-tu ce que je t’avais dit?"»

Karlsson et les Knights devront ne pas perdre de temps puisqu’il reste quatre années à écouler à son contrat... et il doit remporter deux autres fois la coupe Stanley.

Toutefois, le directeur général de l’équipe, Kelly McCrimmon semble plutôt confiant.

«Nous serons en mesure de conserver le noyau de notre équipe championne de la coupe Stanley plus facilement que les gagnants précédents», a indiqué McCrimmon.

La tâche s’annonce certes difficile pour les Golden Knights, mais pas impossible.

Le Lightning de Tampa Bay a remporté le trophée en 2020 et 2021, les Penguins de Pittsburgh, en 2016 et 2017, les Blackhawks de Chicago, en 2010, 2013 et 2015, et les Kings de Los Angeles en 2012 et 2014.