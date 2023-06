Une absence jusqu’à Noël pour Ethan Bear

Le défenseur des Canucks de Vancouver Ethan Bear a pris un risque en participant au plus récent Championnat du monde de hockey masculin et malheureusement pour lui, la blessure qu’il a subie pendant le tournoi le forcera à s’absenter pendant six mois.

L’organisation britanno-colombienne a annoncé, jeudi, que l’athlète qui aura 26 ans dans une dizaine de jours a été opéré à l’épaule.

Bear avait porté l’uniforme du Canada au mois de mai, disputant huit matchs du Mondial.

Le natif de la Saskatchewan deviendra joueur autonome avec compensation le 1er juillet. Sa blessure pourrait affecter son prochain contrat. L’arrière droitier vient de terminer un pacte d’une saison à un salaire de 2,2 millions $.

À sa première campagne à Vancouver, Bear a amassé 16 points en 61 matchs, maintenant un différentiel de +6. En carrière, il a aussi défendu les couleurs des Oilers d’Edmonton et des Hurricanes de la Caroline.