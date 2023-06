Déménagement des A’s: une énorme perte, selon ce joueur-vedette

Le joueur-vedette des Phillies de Philadelphie Bryce Harper a affirmé que le déménagement des Athletics d’Oakland vers sa ville natale de Las Vegas serait une énorme perte pour le baseball majeur.

Jeudi lors d’une entrevue au quotidien USA Today, il a souligné que le marché californien est très spécial et qu’il n’est pas emballé par une éventuelle relocalisation des A’s.

«Je suis désolé pour les partisans des Athletics. Ce n’est pas juste, car il y a beaucoup d’histoire avec la concession à Oakland. Vous retirez une équipe d’une ville. Je suis assez triste à cause de toute l’histoire et de tout le succès qu’ils ont connu là-bas. Pour moi, les A’s, c’est à Oakland et je ne les vois pas à Vegas», a déclaré Harper.

Le voltigeur de droite a également vanté le soutien des partisans de l’équipe envers leurs favoris.

«Les partisans [d’Oakland] sont tellement passionnés qu’ils saignent verts. Je ne sais pas ce qu’ils seront ni comment ils seront à Las Vegas, mais ce ne sera pas la même chose», a-t-il mentionné.

Changement complet

Selon lui, l’équipe devrait même changer de nom et d’identité si le transfert se concrétise.

«Je ne pense pas qu’ils devraient utiliser le nom des A’s. Je ne pense pas qu’il soit juste pour quiconque à Oakland que cela se produise», a déclaré cette fois-ci Harper lors d’un entretien avec le site The Athletic, jeudi.

L’État du Nevada a donné mercredi son accord pour un financement public de 380 M$ pour une partie du projet de construction d’un stade de 30 000 places. Le coût total est évalué à 1,5 G$. Ce stade serait situé en bordure de la fameuse Strip. Cependant, l’entente doit être entérinée par le gouverneur du Nevada ainsi que par le baseball majeur.

Lors du match des A’s de mercredi, un groupe de partisans nommé «Rooted in Oakland» avait planifié un «boycottage inversé» afin d’attirer le plus grand nombre de spectateurs au Oakland Coliseum. Tous les profits de la vente des billets pour cette rencontre ont été remis à deux organismes locaux. Résultat des courses: 27 759 personnes ont assisté à la défaite de 6 à 3 de leur équipe contre les Rays de Tampa Bay.

La formation d’Oakland fait piètre figure en termes d’assistance cette saison. Elle attire en moyenne 9076 personnes par partie, ce qui est bon pour le dernier rang à ce chapitre.