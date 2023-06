Ce joueur-clé des Devils évite l’arbitrage salarial et signe un contrat identique à celui de Nick Suzuki

Les Devils du New Jersey ont trouvé la solution à un cas important, jeudi, en accordant un contrat de huit ans à l’attaquant Jesper Bratt, qui aurait pu se soumettre au processus d’arbitrage salarial cet été.

D’après l’expert hockey du réseau Sportsnet Elliotte Friedman, le hockeyeur de 24 ans a accepté un pacte de 63 millions $; conséquemment, il gagnera en moyenne 7,875 millions $ par campagne, ce qui constitue le même pacte que celui du capitaine du Canadien de Montréal, Nick Suzuki. Ironiquement, Bratt porte le numéro 63 au sein de la formation de Newark. Le Suédois a obtenu 5,45 millions $ en 2022-2023, à la suite de l’arbitrage salarial.

La saison passée, l’ailier a contribué aux succès des siens qui ont atteint la demi-finale de l’Association de l’Est et pris le deuxième rang de la section Métropolitaine. Il a inscrit 32 buts et 41 mentions d’aide pour 73 points en 82 rencontres, ajoutant six points en 14 duels éliminatoires.