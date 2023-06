Blessé, Matthew Tkachuk a eu besoin de ses coéquipiers pour s’habiller

Les sacrifices des joueurs des Panthers de la Floride en disent beaucoup sur le caractère de cette formation. Blessés, meurtris même, avant ou pendant la finale de la Coupe Stanley contre les Golden Knights de Vegas, Matthew Tkachuk et ses coéquipiers n’ont jamais abandonné.

L’attaquant-vedette est l’un de ceux dont la souffrance a le mieux exemplifié ce parcours inattendu des Panthers. Tkachuk a subi une fracture du sternum dans le match numéro 3 face aux Knights, mais il a tout de même inscrit le but égalisateur de la rencontre.

Comme Aaron Ekblad ou Brandon Montour, il a serré les dents et a continué. Le quatrième duel a été particulièrement douloureux pour lui et il est devenu impossible de participer au cinquième acte, à Vegas.

«Je ne savais pas si c’était mon dernier match ou ma dernière période alors j’ai fait de mon mieux et nous avons gagné le match», a relaté Tkachuk lors du bilan de l’équipe, jeudi, en parlant du troisième match.

«Les jours suivants ont été très difficiles. Sortir du lit était dur. J’ai eu besoin d’aide pour grimper sur la table pour mon traitement. Mon frère [Brady Tkachuk] est resté avec moi pour m’aider à sortir du lit et m’habiller pour venir à la patinoire. Les gars m’ont aidé à attacher mes patins et mettre mon chandail», a raconté l’athlète de 25 ans.

La douleur mordante est revenue après une demi-période seulement, a-t-il avoué. Malgré tout, d’y être allé et d’avoir tout laissé sur la glace était un geste inspirant.

«Je ne sais pas comment ils ont fait, lui, Ekblad, [Radko] Gudas ou Montour, a avoué le capitaine Aleksander Barkov. Peu importe à quel point ils se sentaient mal, ils voulaient toujours jouer. Ils voulaient contribuer et aider l’équipe.»

Bilan positif

Ainsi se termine la première saison de Tkachuk en Floride. Les comparatifs avec Jonathan Huberdeau, l’homme pour lequel il a été échangé l’été dernier, allaient être nombreux, mais il n’y a aucun doute que la saison du joueur des Panthers a été plus réussie.

Le fils de Keith Tkachuk se retrouve surtout dans de meilleures dispositions qu’avec les Flames de Calgary. Son bilan personnel après un an est très positif.

«Les gens retiendront surtout les grosses victoires et les buts importants. Pour moi, ce sont les gens que j’ai rencontrés, les gars, les repas d’équipe. [...] Ces derniers mois ont été parmi les plus amusants de ma vie. C’est ce qui me manquera le plus [durant l’été], la chimie avec les gars», a-t-il mentionné.

Tkachuk et Barkov ne voient pas l’élimination des Panthers en finale comme un échec, mais plutôt comme une étape du processus. Ç’a débuté l’an dernier, quand la Floride a gravé son nom sur le trophée des Présidents.

«Nous pouvons bâtir à partir de ça, a noté le Finlandais. Notre première réaction était de nous dire que ce n’était pas terminé, que nous pouvons progresser à partir de ça. Nous allons apprendre et devenir meilleurs.»