Tennis: ces joueurs canadiens susciteront l’attention jeudi

Après avoir réussi son retour au jeu, mardi, le puissant serveur Milos Raonic tentera de rester sur la voie du succès lors de son match de deuxième tour au tournoi de tennis de Bois-le-Duc, aux Pays-Bas, jeudi.

L’ancien numéro 3 mondial a rendez-vous avec l’Australien Jordan Thompson, 103e raquette de l’ATP, et voudra profiter de l’efficacité de son service. Face à la cinquième tête de série de la compétition et détenteur du 39e rang du circuit professionnel, le Serbe Miomir Kecmanovic, le Canadien a claqué une quinzaine d’as dans un gain de 6-3 et 6-4. Si le passé est garant de l’avenir, il atteindra ses objectifs : à l’occasion du seul autre duel l’ayant opposé à Thompson, soit en deuxième ronde du tournoi de Miami en 2021, il a concédé seulement trois jeux.

Si Raonic triomphe, il se frottera en quart de finale au favori, Daniil Medvedev, ou au Français Adrian Mannarino. Présent dans le tableau principal grâce à un classement protégé, il a l’intention de jouer à Wimbledon, troisième événement du Grand Chelem de la saison qui s’amorcera le 3 juillet.

Une chance pour Andreescu

Du côté féminin, l’Ontarienne Bianca Andreescu se mesurera à la Slovaque Viktoria Hruncakova, 102e au monde, dans un match de deuxième tour. La sixième tête de série et 37e meilleure joueuse de la WTA a accompli une première mission en disposant de la Turque Zeynep Sonmez d’entrée de jeu et veut afficher davantage de constance en ce début de la campagne sur gazon.

Sur la terre battue de Roland-Garros, elle a atteint la finale du double mixte aux côtés du Néo-Zélandais Michael Venus, tandis qu’en simple féminin, elle a vaincu Victoria Azarenka à sa rencontre initiale. Cependant, Andreescu a également plié l’échine en deux sets identiques de 6-1 devant l’Ukrainienne Lesia Tsurenko en troisième ronde. Un gain jeudi lui vaudra un choc avec l’Américaine Ashlyn Krueger (107e) en quart.

Par ailleurs, la Canadienne Carol Zhao a rapidement baissé pavillon contre la favorite, Veronika Kudermetova. La Russe l’a emporté 6-1 et 6-3, mercredi.