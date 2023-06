Simon Kean connaît maintenant le nom de son prochain rival

Avant le combat principal du gala de boxe mettant en vedette Artur Beterbiev et Callum Smith le 19 août au Centre Vidéotron, les spectateurs assisteront à un duel de poids lourds qui opposera le Québécois Simon Kean à l’Italien Guido Vianello.

Comme le promoteur Eye of the Tiger Management (EOTTM) l’a confirmé mercredi, les deux hommes livreront un duel de 10 rounds et Kean (23-1-0, 22 K.-O.) dit prendre très au sérieux sa prochaine mission, car il estime le résultat crucial pour la suite de son parcours de boxeur professionnel.

«Vianello, c’est un adversaire solide, le plus gros défi de ma carrière, mais je suis rendu là. Je m’entraîne comme un acharné et ç’a été payant lors de mon dernier combat. Je suis une version 2.0 du Grizzly. Rien n’est laissé au hasard pour la préparation de ce combat face à l'olympien italien et ça promet d’être une victoire fracassante pour moi», a-t-il prédit par voie de communiqué.

«Simon Kean veut prouver qu'il appartient à l'élite de la division des poids lourds et avec un adversaire de la trempe de Guido, ce sera l'occasion idéale de le prouver. La réputation de Vianello n'est plus à faire sur la scène internationale. C'est l'une des recrues les plus en vue actuellement. On peut donc dire que ce duel servira de tremplin pour le vainqueur sur l’échiquier mondial», a renchéri le président d'EOTTM, Camille Estephan.

Gros mandat

Même si le Trifluvien a impressionné en triomphant par K.-O. au septième assaut contre Eric Molina le 23 mars, il devra se méfier d’un opposant qui semble sûr de ses moyens. Vianello (10-1-0, 9 K.-O.) a participé aux Jeux olympiques de 2016 et a effectué ses débuts professionnels en 2018.

«Je suis en pleine forme et je cherche à venger l'accident qui a mis fin à mon dernier combat. Simon Kean est un grand nom au Canada, et je viens pour lui passer le K.-O.. Ceci est mon règne. Je ne vois que moi au centre du ring et tout adversaire ne fait que freiner mon élan d'arriver là où je veux être», a affirmé celui s’étant incliné par K.-O. technique devant Jonathan Rice à sa dernière sortie, le 14 janvier.

«Même s'il possède moins d'expérience que Simon chez les professionnels, on est conscient qu'il a le talent et les aptitudes pour causer de gros dommages dans la division, a ajouté l’instructeur de Kean, Jessy Ross Thompson. Par contre, avec ce que l’on a vu de Simon au dernier combat et la surprise qu’on a causé face à Molina, je suis confiant qu'il réussira à s’imposer et à sortir de l’arène avec la victoire.»