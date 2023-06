Repêchage: le Canadien pourrait s'avancer pour ce joueur

Détenteur du cinquième choix au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), le Canadien de Montréal serait tenté par l’idée de transiger pour améliorer sa place dans l’ordre de sélection.

Selon ce qu’a indiqué mercredi le site The Athletic sur Twitter, le Tricolore aurait contacté les Ducks d’Anaheim et les Sharks de San Jose à ce propos; ces deux organisations détiennent respectivement les deuxième et quatrième rangs de la première ronde.

Aussi, la venue de Connor Bedard chez les Blackhawks de Chicago, qui se prononceront d’entrée de jeu le 28 juin, est un secret de Polichinelle dans le milieu du hockey, mais la suite demeure nébuleuse. Et le directeur général Kent Hughes souhaite grimper l’échelon de sélection du Canadien, c’est qu’il a un joueur précis sur son radar. S’il s’agit de l’Américain Will Smith, il sera ravi d’apprendre que son ancien protégé des Eagles junior de Boston est très intéressé à se joindre au club montréalais.

«Tout le monde aime en parler, donc je vois vraiment cela comme une possibilité. Il n’y a aucune raison de ne pas y penser», a affirmé Smith au réseau TSN.

Le hockeyeur de 18 ans a récolté 15 buts et 27 mentions d’aide pour 42 points en 20 rencontres avec l’équipe nationale de développement des États-Unis la saison dernière. Hughes fut son entraîneur de 2018 à 2021 au sein d’un club de niveau AAA.