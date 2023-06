Les successeurs de Patrick Roy et Jacques Tanguay avec les Remparts de Québec auront de grands, très grands souliers à chausser, et il n’existe qu’une seule personne pour en témoigner réellement: Philippe Boucher.

Ce dernier est le seul à avoir vécu l’expérience de succéder à Roy avec les Remparts. En 2013, après que Roy a accepté une promotion dans la LNH, avec l’Avalanche du Colorado, c’est vers Boucher que l’organisation s’était tournée pour poursuivre le travail à Québec.

«Je peux te confirmer que remplacer Patrick Roy, c’est tout un contrat», lance Boucher au bout du fil.

Boucher avait toutefois accepté le mandat d’entraîneur-chef et directeur général des Remparts de Québec dans un contexte un peu différent de ce que vivront les successeurs à Tanguay et Roy dans les prochaines semaines, puisque ces derniers étaient encore propriétaires de l’équipe et que Tanguay demeurait le président du club.

Crédit photo : JEAN-FRANCOIS DESGAGNES/JOURNAL

Mais le constat était le même pour Boucher: il devait accepter les comparaisons avec Roy.

«Tu dois laisser les gens faire leurs comparaisons, mais toi, tu ne peux pas te comparer. Tout ce que tu peux faire, c’est travailler du mieux que tu peux. [...] J’ai perdu 15 livres quand je l’ai remplacé, mais je le referais demain matin! La ou les personnes qui vont prendre la relève auront un défi de taille, mais un défi magnifique.»

Un poste convoité

Chose certaine, ce ne sont pas les candidatures qui vont manquer. Mardi, plusieurs hommes de hockey ont contacté l’auteur de ces lignes afin de connaître les détails du processus d’embauche à venir, souhaitant y participer.

«Quand j’avais rencontré Jacques en 2013, il y avait une pile de CV, se remémore Boucher. Il m’avait dit que le poste était le mien, si je le voulais. J’étais impliqué à Rimouski et dans la communauté, et je venais de Québec. C’était des critères importants pour Jacques.»

Crédit photo : JEAN-FRANCOIS DESGAGNES/JOURNAL

Pour l’instant, difficile de savoir comment Québecor entend procéder pour la suite des choses. Joint par Le Journal, hier, le chef de l’exploitation du Groupe Sports et divertissement de Québecor, Martin Tremblay, n’a pas voulu nous donner d’entrevue à ce sujet. Il préfère que le processus suive son cours «loin des projecteurs».

Ça prendra une personnalité

Ce qu’on sait, toutefois, c’est que c’est lui qui chapeautera le tout. Quels seront les critères? Voudra-t-il une personnalité connue? Quelqu’un qui a un lien avec la ville de Québec, point important pour Jacques Tanguay durant son séjour avec les Remparts? Une seule personne pour cumuler les deux fonctions?

Mardi, en marge de l’annonce de Roy et Tanguay, M. Tremblay mentionnait vouloir être dans la continuité. «La culture d’organisation et les valeurs d’organisation qu’on a, inspirées par Patrick et Jacques, ça va être là-dedans qu’on s’enligne», disait-il.

Pour Boucher, il ne fait aucun doute que l’organisation va continuer dans sa lignée d’embaucher des candidats qui possèdent déjà une certaine crédibilité auprès du public et qui seront à l’aise de collaborer avec les médias, jour après jour.

«Simon [Gagné] est un candidat de choix, de toute évidence. Ça prend un certain bagage, une aisance dans les médias, puisque les Remparts sont couverts comme une équipe de la LNH. C’est un tremplin exceptionnel et un privilège de travailler dans un amphithéâtre comme le centre Vidéotron.»

Crédit photo : Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Il semble que l’organisation n’a pas déterminé de date précise quant aux embauches.

Pour l’instant, la directrice des services à l’équipe et des relations médias des Remparts, Nicole Bouchard, ainsi que le directeur général adjoint et recruteur-chef, Marc Chamard, se chargent de la prochaine étape: les invitations en vue du prochain camp d’entraînement qui doivent être envoyées d’ici vendredi.